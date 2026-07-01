ПриватБанк могут продать: в правительстве приняли ключевое решение

После войны в Украине планируется приватизация крупнейшего государственного финансового учреждения – ПриватБанка. Продажу других госбанков – Укргазбанка и Сенс Банка – до окончания военного положения откладывать не планируется.

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Как сообщили в Министерстве финансов, об этом говорится в принятой Кабинетом министров обновленной редакции Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ официально утверждает планы государства по сокращению своей доли в банковском секторе.

Когда хотят продать ПриватБанк

Согласно утвержденному документу, подходы к приватизации системных банков существенно различаются в зависимости от текущих условий. А именно:

продажа пакета акций ПриватБанка (государство владеет 100% акций уставного капитала финучреждения) частным инвесторам допускается только после отмены военного положения ;

(государство владеет 100% акций уставного капитала финучреждения) частным инвесторам допускается только ; в то же время продажу других крупных национализированных и государственных банков – Укргазбанка и Сенс Банка – планируется начать значительно раньше и не откладывать до конца войны.

Подготовка к разгосударствлению

Несмотря на то, что непосредственная продажа ПриватБанка отложена до установления мира, финансовое учреждение вместе с другими госбанками должно пройти жесткую подготовку для повышения своей инвестиционной привлекательности:

каждый банк государственного сектора, включая "ПриватБанк", обязан актуализировать и утвердить собственную индивидуальную стратегию развития до конца 2026 года;

для минимизации фискальных рисков банки должны снизить уровень неработающих активов (NPL) – для урегулирования топ-3 неработающих кредитов и продажи топ-3 непрофильных активов установлен дедлайн до конца 2027 года ;

; вводится ежегодная оценка деятельности наблюдательных советов банков и расширяется перечень оснований для увольнения независимых членов в случае возникновения репутационных рисков или проблем с добросовестностью (при сохранении независимости от операционного вмешательства властей).

Чем будут заниматься госбанки до момента продажи

До завершения военного положения и начала приватизации ПриватБанк и другие государственные финансовые учреждения будут сосредоточены на стратегических оборонных и социальных целях. Их приоритетом определено финансирование:

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

критической энергетической инфраструктуры;

аграрного сектора и перерабатывающей промышленности;

бизнеса и населения в прифронтовых регионах;

государственных программ ипотечного кредитования для обеспечения украинцев жильем.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца года в Украине также планируют продать с аукциона ряд государственных (и, в частности, национализированных активов, ранее принадлежавших российским олигархам) предприятий и месторождений полезных ископаемых. В частности, в ноябре–декабре с молотка пустят ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющееся компанией-владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza – его ориентировочная цена составляет 11,3 млрд грн.

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