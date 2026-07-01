ПриватБанк могут продать: в правительстве приняли ключевое решение
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После войны в Украине планируется приватизация крупнейшего государственного финансового учреждения – ПриватБанка. Продажу других госбанков – Укргазбанка и Сенс Банка – до окончания военного положения откладывать не планируется.
Как сообщили в Министерстве финансов, об этом говорится в принятой Кабинетом министров обновленной редакции Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ официально утверждает планы государства по сокращению своей доли в банковском секторе.
Когда хотят продать ПриватБанк
Согласно утвержденному документу, подходы к приватизации системных банков существенно различаются в зависимости от текущих условий. А именно:
- продажа пакета акций ПриватБанка (государство владеет 100% акций уставного капитала финучреждения) частным инвесторам допускается только после отмены военного положения;
- в то же время продажу других крупных национализированных и государственных банков – Укргазбанка и Сенс Банка – планируется начать значительно раньше и не откладывать до конца войны.
Подготовка к разгосударствлению
Несмотря на то, что непосредственная продажа ПриватБанка отложена до установления мира, финансовое учреждение вместе с другими госбанками должно пройти жесткую подготовку для повышения своей инвестиционной привлекательности:
- каждый банк государственного сектора, включая "ПриватБанк", обязан актуализировать и утвердить собственную индивидуальную стратегию развития до конца 2026 года;
- для минимизации фискальных рисков банки должны снизить уровень неработающих активов (NPL) – для урегулирования топ-3 неработающих кредитов и продажи топ-3 непрофильных активов установлен дедлайн до конца 2027 года;
- вводится ежегодная оценка деятельности наблюдательных советов банков и расширяется перечень оснований для увольнения независимых членов в случае возникновения репутационных рисков или проблем с добросовестностью (при сохранении независимости от операционного вмешательства властей).
Чем будут заниматься госбанки до момента продажи
До завершения военного положения и начала приватизации ПриватБанк и другие государственные финансовые учреждения будут сосредоточены на стратегических оборонных и социальных целях. Их приоритетом определено финансирование:
- предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК);
- критической энергетической инфраструктуры;
- аграрного сектора и перерабатывающей промышленности;
- бизнеса и населения в прифронтовых регионах;
- государственных программ ипотечного кредитования для обеспечения украинцев жильем.
Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца года в Украине также планируют продать с аукциона ряд государственных (и, в частности, национализированных активов, ранее принадлежавших российским олигархам) предприятий и месторождений полезных ископаемых. В частности, в ноябре–декабре с молотка пустят ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", являющееся компанией-владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza – его ориентировочная цена составляет 11,3 млрд грн.
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