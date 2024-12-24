ПриватБанк изменил один из своих тарифов: сколько теперь нужно платить

Государственный ПриватБанк вдвое снизил тарифы на международные переводы со своих валютных карт – до 1%. Однако не навсегда – только до 15 февраля.

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Об этом сообщили в самом банке. Отметив: несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты составляет 50 грн.

"Вы можете перевести средства с валютной карты ПриватБанка на карту любого банка мира, поддерживающего технологию Р2Р, всего за 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн). Это сделает ваши переводы еще более выгодными и доступными", – говорится в сообщении.

Как переслать деньги с карты ПриватБанка на заграничную карту по сниженному тарифу

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 – в меню "Перевод на карту". Для этого нужно:

выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Отослать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – рассказали в банке.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий. Там отметили: после обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту.

"Используется наличный курс ПриватБанка. А сдача до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметили в ПриватБанке, за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. Это:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Найти же устройства для обмена валюты, подчеркивается, можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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