Прежние цены больше не действуют: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 2,4%, или на 1 429 грн – со средних 59 468 до 58 039 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц же стоимость кв.м на столичной "вторичке" увеличилась – хотя и фактически незметно. Удешевление составило 0,7%, или 403 грн. Что, впрочем, возможно, является признаком зарождения нового тренда.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 7,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

48 000 грн – 7,2%;

51 000 грн – 7%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

В каком районе цены самые низкие

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 42 723 до 89 696 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 46 973 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить почти 2 в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 42 723 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 52 356 грн;

Дарницкий – 52 481 грн;

Оболонский – 54 286 грн;

Днепровский – 55 076 грн;

Подольский – 58 267 грн;

Голосеевский – 64 301 грн;

Соломенский – 65 245 грн.

Где квартиры стоят дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 89 696 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 802 грн.

Что с арендой

В то же время, за 2 года стоимость аренды квартир в Киеве значительно выросла – подорожание составило 60%. К примеру, стоимость съема 1-комнатного жилья в сентябре-2024 установилась на среднем уровне 16 тыс. грн. Причина – относительная стабильность ситуации в городе во время полномасштабной войны.

"Благодаря эффективности противовоздушной обороны в городе и экономической ситуации столица сегодня – один из самых популярных городов для внутренней миграции. Также на ситуацию с арендой в значительной степени повлияло возвращение учебных заведений к офлайн-обучению", – рассказали в большом профильном портале OBOZ.UA.

В целом же, подчеркивается, удорожание аренды на 60% за 2 года является маркером того, что, "город живет относительно стабильной жизнью". А спрос на аренду является результатом:

возможности учится и работать в городе;

относительно прогнозируемой экономической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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