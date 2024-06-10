Прежние цены больше не действуют: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

По всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 6%, до средних 27 090 долларов.

В целом рост цен составил от 0,5% до 10%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Закарпатской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:

Ривненской, Кировоградской – на 6%;

Черновицкой областях – 5%;

городе Киеве – 4%;

Черниговской – 3%;

Тернопольской – 1%;

Винницкой областях – 0,5%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,1-6%. Кроме Сумской области цены снизились в:

Харьковской, Черкасской – на 5%;

Киевской, Волынской, Запорожской – 4%;

Днепропетровской – 3%;

Хмельницкой, Ивано-Франковской – 2%;

Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской – 1%;

Житомирской – 0,7%;

Полтавской областях – 0,1%.

Где дороже всего купить 1-комнатную квартиру

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 68 904 доллара;

Закарпатской – 58 919 долларов.

Винницкой – 52 109 долларов.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – 21 730 долларов;

Николаевская – 22 889 долларов.

Что с арендой

Практически по всей Украине изменили и стоимость аренды1-комнатных квартир. При этом переписали ее также как в сторону удорожания, так и удешевления.

Например, с марта по май 2024 года больше всего цена найма выросла в Херсонской области – сразу на 76%, до средних 6 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 23%, до средних 10 582 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, ищущие жилье для съема, могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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