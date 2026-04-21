Предпочтения украинцев относительно квартир кардинально изменились: какие теперь выбирают и почему

Рынок недвижимости в Украине кардинально изменился. Большинство украинцев теперь ищет квартиры с готовым ремонтом, чтобы сразу заселиться и не тратить время и деньги. Хотя такие квартиры дороже на 10-20%, а иногда и больше, украинцы все равно выбирают такой формат из-за экономии времени. Кроме того, покупатели обращают все больше внимания на инфраструктуру около новостройки и общее удобство.

Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец. По ее словам, формат квартир с ремонтом на первичном рынке уже перестал быть нишевым продуктом и стремительно превращается в отдельный сегмент.

Переломный момент наступил в 2022 году, когда из-за войны миллионы украинцев были вынуждены сменить место жительства. Наибольший спрос переместился в западные регионы – Львовщины, Закарпатья и Прикарпатья. Именно тогда резко возрос интерес к квартирам, в которые можно заселиться сразу.

Если в 2023 году доля запросов на жилье с ремонтом составляла лишь 15-20%, то уже в 2025 году она выросла до 40-50%. В 2026-м эта тенденция закрепилась, ведь фактически каждый второй покупатель ищет вариант "под ключ". По словам эксперта Gazda, причина проста – неопределенность и подорожание. Люди хотят избежать долгих ремонтов, нехватки мастеров и постоянного роста цен на материалы.

Несмотря на очевидные преимущества, квартиры с ремонтом остаются дороже "голых" аналогов. Разница обычно составляет 10-20%, но на практике самостоятельный ремонт часто обходится еще дороже.

В 2026 году базовый ремонт в новостройке стартует от примерно $250 за кв. м без материалов и от $500 – с материалами. Полноценное обустройство может добавить к стоимости жилья 20-40% и более. Поэтому многие покупатели выбирают вариант с фиксированной ценой на старте – это дает предсказуемость бюджета и экономию времени.

Рынок квартир с ремонтом развивается неравномерно. Больше всего таких предложений сегодня в западных регионах и Киеве. Значительную долю также занимает Одесса, хотя там этот сегмент менее масштабный. Средние цены в новостройках на начало 2026 года выглядят так:

Львов – около $1420 за кв. м;

Киев – около $1310 за кв. м;

Одесса – около $1180 за кв. м;

Ужгород – около $1150–1160 кв. м.

Соответственно, даже одинаковый процент "надбавки" за ремонт в разных городах означает разную сумму в абсолютных цифрах. Как подчеркивает Бигунец, важным становится не только ремонт, а весь комплекс характеристик:

близость школ, садиков и медицинских учреждений;

наличие супермаркетов и сервисов рядом;

быстрый подъезд к центру;

безопасность, охрана, видеонаблюдение;

дворы без машин, детские зоны и пространство для отдыха;

зеленые территории или собственные парки.

"Именно в этом заключается главное изменение рынка. Сегодня продается не просто квартира, а повседневный сценарий жизни", – подчеркнула специалист.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве аренда жилья постепенно дешевеет, что делает ее сейчас более доступной. Цены на однокомнатные квартиры снизились примерно до 16-17 тыс. грн и уже не так сильно давят на бюджет арендаторов.

