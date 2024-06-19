Повышение тарифа на свет приведет к изменению стоимости ключевого продукта: украинцам рассказали, чего ожидать

Украинцев ожидает рост цен на хлеб. Причины – повышение стоимости зернового сырья и электроэнергии. Впрочем, конкретных сроков этого не могут назвать пока даже участники рынка.

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Об этом сообщил руководитель Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский. Он отметил: подорожание может произойти "как завтра, так и через две недели".

"Хлеб реализуется не из лотка, а в первую очередь из-за крупных торговых сетей. В договорах с сетями четко проговорен период, когда можно менять цены. Так же и у мукомолов есть договоры с производителями хлеба и торговыми сетями. Всё это проговаривается между партнерами. Но, к сожалению, следует ожидать удорожания. Сырье в себестоимости муки составляет 90%, а электроэнергия – до 6%, то есть они ее фактически и формируют", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: основной же причиной будущего повышения цен на хлеб является рост стоимости сырья. Дело в том, что сейчас, по словам Рыбчинского, по пшенице второго класса очень мало предложений, а те, которые, все же, есть – очень дорогие.

В то же время, дорогая пшеница заставляет мукомолов повышать стоимость муки. Что, соответственно, влияет на стоимость конечного продукта. Впрочем, как именно вырастут цены, сказать, по словам Рыбчинского, сейчас трудно.

Хлеб уже подорожал

Тем временем, по данным Госстата, с мая-2023 по май-2024 стоимость хлеба в Украине заметно увеличилась. Подорожание составило 6,5%.

Впрочем, отмечается, стоимость хлебопродуктов, наоборот, снизилась. Удешевление составило 0,8%.

Сколько стоит хлеб сейчас

В то же время, по данным "Минфина", 19 июня крупные сети супермаркетов продают пшеничный хлеб (600 грамм, нарезка) в среднем по 31,9 грн. Что соответствует средней цене мая. Цены в магазинах:

Novus – 32,99 грн;

Megamarket – 30,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин из 3-х блюд на 1 человека за 30 грн. В меню вошли вареный рис, жареный куриное бедро, салат с огурцов и помидоров.

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