Прежних цен больше нет: по всей Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир

Во всех регионах Украины за месяц изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%.

На втором месте – Кировоградская область, где за месяц арендовать "однушки" стало дороже на 10,71%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса.

Также снимать такое жилье стало дороже в Черниговской области – на 5,4%. А кроме того, в:

Запорожской – 4,91%;

Киевской – 3,93%;

Харьковской – 2,63%;

Житомирской – 2,31%;

Ивано-Франковской – 2,04%;

городе Киеве – 1,25%;

Хмельницкой области – 0,04%.

Где снимать квартиру стало дешевле

Впрочем, в ряде регионов цены снизились. В частности, в:

Волынской области – на 17,99%;

Сумской – 13,63%;

Полтавской – 13,49%;

Херсонской – 10,71%;

Черкасской – 7,25%;

Николаевской – 6,01%;

Тернопольской – 3,92%;

Одесской – 2,86%;

Днепропетровской – 2,44%;

Закарпатской – 0,59%;

Львовской – 0,38%;

Ривненской – 0,2%;

Винницкой – 0,19%.

Сколько стоит аренда 1-компантной квартиры

В целом же стоимость аренды 1-комнатных квартир в Укарине колеблются от средних 2 500 до 16 663 грн. Самые высокие цены установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:

Львовской области – 14 390 грн;

Днепропетровской – 13 093 грн;

Закарпатской – 12 388 грн.

Дешевле всего снимать 1-комнатные квартиры в Херсонской области – в среднем 2 500 грн. А также:

Сумской – 3 910 грн;

Николаевской – 5 133 грн;

Черновицкой – 6 000 грн;

Харьковской – 6 166 грн;

Тернопольской – 6 197 грн;

Черниговской – 6 499 грн.

При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей – как высоких, так и низких. К примеру, в том же Киеве можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 30 400 грн, и за 5 500 грн.

Как составить договор аренды

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

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