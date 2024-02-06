Прежних цен больше нет: по всей Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир
Во всех регионах Украины за месяц изменилась стоимость аренды 1-комнатных квартир. При чем, неоднородно – в некоторых цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего стоимость съема жилья выросла в Черновицкой области – с декабря-2023 по январь-2024 она увеличилась сразу на 12,36%.
На втором месте – Кировоградская область, где за месяц арендовать "однушки" стало дороже на 10,71%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса.
Также снимать такое жилье стало дороже в Черниговской области – на 5,4%. А кроме того, в:
- Запорожской – 4,91%;
- Киевской – 3,93%;
- Харьковской – 2,63%;
- Житомирской – 2,31%;
- Ивано-Франковской – 2,04%;
- городе Киеве – 1,25%;
- Хмельницкой области – 0,04%.
Где снимать квартиру стало дешевле
Впрочем, в ряде регионов цены снизились. В частности, в:
- Волынской области – на 17,99%;
- Сумской – 13,63%;
- Полтавской – 13,49%;
- Херсонской – 10,71%;
- Черкасской – 7,25%;
- Николаевской – 6,01%;
- Тернопольской – 3,92%;
- Одесской – 2,86%;
- Днепропетровской – 2,44%;
- Закарпатской – 0,59%;
- Львовской – 0,38%;
- Ривненской – 0,2%;
- Винницкой – 0,19%.
Сколько стоит аренда 1-компантной квартиры
В целом же стоимость аренды 1-комнатных квартир в Укарине колеблются от средних 2 500 до 16 663 грн. Самые высокие цены установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:
- Львовской области – 14 390 грн;
- Днепропетровской – 13 093 грн;
- Закарпатской – 12 388 грн.
Дешевле всего снимать 1-комнатные квартиры в Херсонской области – в среднем 2 500 грн. А также:
- Сумской – 3 910 грн;
- Николаевской – 5 133 грн;
- Черновицкой – 6 000 грн;
- Харьковской – 6 166 грн;
- Тернопольской – 6 197 грн;
- Черниговской – 6 499 грн.
При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей – как высоких, так и низких. К примеру, в том же Киеве можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 30 400 грн, и за 5 500 грн.
Как составить договор аренды
Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:
- ФИО и адреса сторон;
- объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;
- дата заключения договора и срок, на который он заключается;
- размер и порядок оплаты;
- порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;
- размер страхового депозита и его возврат.
Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.
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