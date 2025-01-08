Потерял миллионы долларов на недвижимости: США конфисковали квартиры российского "дорожного магната" Перевалова

США конфисковали две роскошные квартиры российского олигарха Виктора Перевалова стоимостью $1,8 млн за нарушение санкций против РФ. Перевалов является российским дорожным магнатом и соучредителем компании "ВАД", строившей трассу "Таврида" в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США. Решение о конфискации недвижимости было вынесено 7 января после рассмотрения дела, инициированного еще в феврале 2024 года.

Суд принял заочное решение, согласно которому две квартиры в Майами, принадлежавшие Виктору Перевалову, подлежали изъятию. В ведомстве отметили, что эти объекты недвижимости использовались для сдачи в аренду и обслуживались вопреки действующим американским санкциям.

Конфискованные квартиры расположены в одном из самых престижных районов Майами. Их общая стоимость составляет около $1,8 млн. По данным следствия, в течение 2018-2023 годов управление этими объектами осуществляло нанятое Переваловым лицо, пытавшееся обойти ограничения, наложенные на собственника из-за санкций.

Российский бизнесмен Виктор Перевалов попал под санкции США в январе 2018 года. Его внесли в санкционный список Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) из-за его активного участия в строительстве инфраструктуры на оккупированных территориях Крыма. В частности, Перевалов был одним из основателей российской строительной компании "ВАД", занимавшейся возведением трассы "Таврида", соединяющей Керченский мост с другими частями полуострова.

Строительство трассы "Таврида" стало одним из символов русской оккупации Крыма. Именно поэтому ключевые участники этого проекта, в том числе Перевалов, стали объектами санкций со стороны США, ЕС и других западных стран. Под санкции попал и бизнес-партнер Перевалова Валерий Абрамов, также являющийся соучредителем компании.

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