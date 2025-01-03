Путинский олигарх Чемезов пытается вернуть арестованную в ЕС мега-яхту: СМИ оценили шансы главы "Ростеха"

Путинский олигарх, глава главной российской оборонной компании "Ростех" Сергей Чемезов пытается через Верховный суд ЕС вернуть себе элитную яхту Valerie, арестованную в Испании. Стоимость судна оценивается в более чем 14 млн евро. Как говорят источники, шансы Чемезова на успех при этом не нулевые.

Видео дня

Предполагается, что суд примет решение в первые месяцы 2025 года, пишет испанское издание El Diario. Приговор долен оценить, насколько юридически доказанным является факт связи Чемезова с указанным судном, так как регистрация яхты проведена через офшоры. Считается, что такие иски не безнадежны – четко проследить настоящих собственников офшорных активов, при этом соблюдая все судебные правила, довольно сложно.

Так, 85-метровая (279 футов) яхта, стоимость которой составляет 140 млн долларов, формально принадлежит падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. В санкционный список Европейского Союза Игнатова была добавлена ​​в апреле-2022. А сам Чемезов находится под санкциями ЕС и США еще с 2014 года из-за аннексии Крыма Россией. Яхта была арестована в 2022-м.

В целом падчерица главы "Ростеха" за последние годы оказалась владелицей многих богатств. Среди них – элитная недвижимость, акции технологических и фармкомпаний, а также бизнес за границей. Яхтой Valerie Игнатова, по данным журналистов, владеет не напрямую, а через фирму в Ирландии. Среди активов той же компании значится испанская вилла Чемезова на Costa del Sol (стоимость оценивается в 20 млн евро).

"Компания, которой на бумаге принадлежит судно, обжаловала решение Торгового флота и последующий отказ снять арест с главным утверждением, что яхта не принадлежит падчерице гендиректора "Ростеха", несмотря на то, что говорят европейские власти. Окружение владельцев лодки отказалось давать оценки процессу", – отмечает испанское издание.

Первое решение по этому делу поступило от Высокого суда Мадрида в еще апреле 2024 года. Тогда судьи отклонили апелляцию компании Sulberg Services Limited, как они уже сделали двумя годами ранее. Однако в фирме продолжают утверждать, что Анастасия Игнатова больше не является владелицей, а яхта только "была" в ее собственности – в прошедшем времени.

"Государственная прокуратура Испании на протяжении всего процесса объясняла, что у нее есть серьезные сомнения по поводу предоставленной документации, которая была призвана доказать, что падчерица Чемезова продала яхту. Сомнения правдивости и реальности также высказываются в отношении платежей, поскольку, по данным Генпрокуратуры, все было сделано через российскую финансовую структуру, которая могла иметь связи с российским правительством и олигархами этой страны", – отмечает издание.

О желании Чемезова вернуть себе яхту пишуть и российские СМИ. Они утверждают, что, по словам источников, у оружейного олигарха "вероятность успеха велика, хотя и не 100%".

К слову, яхта Чемезова Valerie с лета 2022 года официально называется Meridian A. Это подтверждали и фотографии Reuters: на снимках было видно, что название Meridian A теперь написано на корме судна, а металлические бирки с прежним именем Valerie исчезли.

Название, предположительно, сменили по инициативе испанских властей после того, как представители Чемезова перестали платить за содержание судна. Кроме того, Чемезов, вероятно, планировал просто угнать яхту. В октябре 2022 года судно пыталось покинуть порт Барселоны, но власти помешали этому.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранительные органы США, Великобритании и стран Европейского Союза раскрыли крупную сеть по отмыванию денег для международных преступников, в том числе и из России. Услугами ее организаторов пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!