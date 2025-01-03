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Путинский олигарх Чемезов пытается вернуть арестованную в ЕС мега-яхту: СМИ оценили шансы главы "Ростеха"

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
1,0 т.
Чемезов через связанные компании судится за яхту

Путинский олигарх, глава главной российской оборонной компании "Ростех" Сергей Чемезов пытается через Верховный суд ЕС вернуть себе элитную яхту Valerie, арестованную в Испании. Стоимость судна оценивается в более чем 14 млн евро. Как говорят источники, шансы Чемезова на успех при этом не нулевые.

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Предполагается, что суд примет решение в первые месяцы 2025 года, пишет испанское издание El Diario. Приговор долен оценить, насколько юридически доказанным является факт связи Чемезова с указанным судном, так как регистрация яхты проведена через офшоры. Считается, что такие иски не безнадежны – четко проследить настоящих собственников офшорных активов, при этом соблюдая все судебные правила, довольно сложно.

Так, 85-метровая (279 футов) яхта, стоимость которой составляет 140 млн долларов, формально принадлежит падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. В санкционный список Европейского Союза Игнатова была добавлена ​​в апреле-2022. А сам Чемезов находится под санкциями ЕС и США еще с 2014 года из-за аннексии Крыма Россией. Яхта была арестована в 2022-м.

В целом падчерица главы "Ростеха" за последние годы оказалась владелицей многих богатств. Среди них – элитная недвижимость, акции технологических и фармкомпаний, а также бизнес за границей. Яхтой Valerie Игнатова, по данным журналистов, владеет не напрямую, а через фирму в Ирландии. Среди активов той же компании значится испанская вилла Чемезова на Costa del Sol (стоимость оценивается в 20 млн евро).

Чемезов и его падчерица Игнатова

"Компания, которой на бумаге принадлежит судно, обжаловала решение Торгового флота и последующий отказ снять арест с главным утверждением, что яхта не принадлежит падчерице гендиректора "Ростеха", несмотря на то, что говорят европейские власти. Окружение владельцев лодки отказалось давать оценки процессу", – отмечает испанское издание.

Первое решение по этому делу поступило от Высокого суда Мадрида в еще апреле 2024 года. Тогда судьи отклонили апелляцию компании Sulberg Services Limited, как они уже сделали двумя годами ранее. Однако в фирме продолжают утверждать, что Анастасия Игнатова больше не является владелицей, а яхта только "была" в ее собственности – в прошедшем времени.

"Государственная прокуратура Испании на протяжении всего процесса объясняла, что у нее есть серьезные сомнения по поводу предоставленной документации, которая была призвана доказать, что падчерица Чемезова продала яхту. Сомнения правдивости и реальности также высказываются в отношении платежей, поскольку, по данным Генпрокуратуры, все было сделано через российскую финансовую структуру, которая могла иметь связи с российским правительством и олигархами этой страны", – отмечает издание.

О желании Чемезова вернуть себе яхту пишуть и российские СМИ. Они утверждают, что, по словам источников, у оружейного олигарха "вероятность успеха велика, хотя и не 100%".

К слову, яхта Чемезова Valerie с лета 2022 года официально называется Meridian A. Это подтверждали и фотографии Reuters: на снимках было видно, что название Meridian A теперь написано на корме судна, а металлические бирки с прежним именем Valerie исчезли.

Valerie переименовали

Название, предположительно, сменили по инициативе испанских властей после того, как представители Чемезова перестали платить за содержание судна. Кроме того, Чемезов, вероятно, планировал просто угнать яхту. В октябре 2022 года судно пыталось покинуть порт Барселоны, но власти помешали этому.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранительные органы США, Великобритании и стран Европейского Союза раскрыли крупную сеть по отмыванию денег для международных преступников, в том числе и из России. Услугами ее организаторов пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы.

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