Поставщики электроэнергии жалуются на критические долги в преддверии зимы, – участник рынка

Поставщики электроэнергии в Украине находятся в сложной финансовой ситуации из-за недоплат Энергоатома перед ГП "Гарантированный покупатель", что приводит к массовым судебным искам против них со стороны НЭК "Укрэнерго".

Об этом в ходе заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ заявил Романчук Олег, генеральный директор ООО "Энергопоставка", оказывающая услуги в Одессе, Киеве, Кировограде, Житомире, Ровно, Черновцах, Херсоне.

"Мы не услышали ответ на главное. Как планируют главные доноры ПСО (Энергоатом – ред.) рассчитаться с Гарпоком и соответственно Гарпок с нами. Если будет предложен график расчетов, мы симметрично предложим графики расчетов и для НЭК "Укрэнерго" и для всех наших ОСР и все заработает", – сказал Романчук.

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По его словам, поставщики универсальных услуг по всей стране находятся в критической финансовой ситуации и имеют штрафные санкции за нерасчеты. Есть вопрос штрафных санкций. У нас, по нашей группе компаний, в ближайшее время ожидается решение судов уже второй инстанции по взысканию задолженности "Укрэнерго" из нас. Что делать дальше? Мы получаем судебные решения о взыскании задолженности", - обратился представитель компании к народным депутатам.

По его словам, Комитет по вопросам энергетики должен как можно быстрее решить проблему долгов, поскольку "Укрэнерго" после решений судов будет обращаться в исполнительную службу, что создаст проблемы с расчетами для всех поставщиков электроэнергии в стране.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования. Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать" "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.