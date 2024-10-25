Цены на популярный в Украине овощ бьют рекорды: сколько стоит килограмм

В Украине продолжают стремительно расти цены на тепличные огурцы. Стоимость овоща на четверть выше, чем неделю назад и уже достигает 100 грн за кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Они объясняют рост цен на овощ двумя факторами:

дефицитом данных овощей в стране, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах весьма ограниченно;

сдержанным, но стабильным спросом на тепличные овощи со стороны покупателей.

"В сложившихся условиях продавцы получили возможность и далее повышать отпускные цены на имеющиеся партии огурцов. Ближе к выходным они реализуют данную продукцию в диапазоне 80-100 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – отмечают агроаналитики.

Цены на огурцы на внутреннем рынке растут уже третью неделю подряд и стали самыми высокими, самое меньшее, за последние семь лет. В связи со существенным сокращением предложения из украинских хозяйств, украинские импортеры готовятся начать массовые закупки огурцов в Турции.

"Традиционно импортные огурцы начинают поступать на внутренний рынок, начиная со второй половины октября, когда предложение овощей местного производства резко сокращается. Максимальные объемы данной продукции с внешних рынков в Украину поступают традиционно на протяжении первых двух зимних месяцев, когда внутреннее производство практически отсутствует", – добавили эксперты.

Нынешняя стоимость огурцов в среднем на 29% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом не исключается, что тепличные комбинаты будут и далее предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта, а рост цен в данном сегменте остановится только с момента начала поставок в Украину первых объемных партий огурцов с внешних рынков.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжают расти цены на картофель – стоимость этого продукта стремится к рекорду десятилетия и уже достигает 30 грн/кг. Это связано с завершением уборки урожая и низкой урожайностью этого овоща в минувшем году.

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