Популярный салатный овощ в Украине продают по себестоимости: какая цена за килограмм

Цены на пекинскую капусту в Украине упали до минимально рентабельного уровня – по состоянию на 27 марта стоимость такой капусты в супермаркете составляет 27,90-38,50 грн/кг. Главным фактором, сдерживающим рост стоимости овоща, стали проблемы в сегменте заморозки.

Об этом заявил руководитель одного из отделов аграрной компании Сергей Гедз, пишет Agrotimes. Впрочем, он не исключает восстановления отрасли и, соответственно, роста цен.

Почему подешевела пекинская капуста

По словам Гедза, в 2025 году украинские фермеры продавали пекинскую капусту по 10-12 грн/кг. Это существенно меньше, чем было до полномасштабного вторжения и позволяет получить минимальную прибыль.

"Сегодня внутренний рынок из-за кризиса заморозки не может потребить то количество свежей продукции, которую выращивают", – объясняет эксперт.

Первопричиной, сдерживающей рост цен, эксперты называют ситуацию с сокращением сегмента замороженных овощей: часть мощностей осталась на оккупированных территориях, а остальные получили повреждения. В результате производство превышает потребление, а на рынке образовался избыток пекинской капусты.

Поэтому, хотя площади под пекинской капустой пока стабилизировались, в новом сезоне они могут незначительно сократиться. Тем временем за рубежом сохраняется спрос на украинскую замороженную продукцию, что открывает возможности для восстановления отрасли.

Цены на капусту в Украине

Вместе с тем собственный мониторинг мониторинг OBOZ.UA показал, что цены на пекинскую капусту в крупнейших сетях супермаркетов начинаются с 27,90 грн/кг. А именно:

"Фора" – 33,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 27,90 грн/кг;

Varus – 30,90 грн/кг;

"Сильпо" – 38,50 грн/кг;

АТБ – 30,95 грн/кг;

Auchan – 30,90 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на морковь в Украине падают уже вторую неделю из-за теплой погоды и массовой продажи продукции, качество которой быстро ухудшается в хранилищах. Сейчас овощ стоит 6-12 грн/кг – это на 20% дешевле, чем неделю назад, и на 72% меньше, чем в марте прошлого года.

