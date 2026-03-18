Популярный овощ в Украине стремительно дешевеет: сколько стоит и почему стоимость резко упала

Цены на морковь в Украине падают уже вторую неделю из-за теплой погоды и массовой продажи продукции, качество которой быстро ухудшается в хранилищах. Сейчас овощ стоит 6-12 грн/кг – это на 20% дешевле, чем неделю назад, и на 72% меньше, чем в марте прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Ключевой причиной падения цен эксперты называют аномально теплую для этого периода погоду.

Из-за повышения температуры корнеплоды, которые хранятся в хранилищах, быстрее теряют качество, это заставляет фермеров не затягивать с продажами и как можно быстрее реализовывать продукцию, чтобы избежать еще больших потерь. В результате на рынке появляется значительное количество моркови, в том числе и некондиционной. Такая продукция продается дешевле и автоматически давит на общий уровень цен, снижая стоимость даже качественных партий.

Еще один важный фактор – резкое увеличение предложения. Хозяйства, которые ранее пытались удерживать урожай в хранилищах в надежде на более выгодные цены весной, сейчас начали активно распродавать запасы, это дополнительно перенасыщает рынок и усиливает конкуренцию между производителями.

По словам аналитиков, именно сочетание двух факторов – ухудшение качества продукции и массового выхода продавцов на рынок стало решающим в формировании нынешнего ценового тренда. По состоянию на сегодня морковь в Украине продается в пределах 6-12 гривен за килограмм, что примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Такая динамика свидетельствует о достаточно быстром падении цен за короткий период.

В то же время эксперты отмечают, что значительная доля предложения – это продукция низкого качества, что также влияет на средние показатели стоимости. Нынешние цены выглядят особенно контрастно на фоне прошлогодней ситуации. Если сравнивать с первой декадой марта 2025 года, то сейчас морковь в Украине в среднем на 72% дешевле. Такая разница объясняется как изменениями в предложении, так и сезонными факторами, включая погодные условия.

Эксперты не исключают, что тенденция к удешевлению может сохраняться и в дальнейшем, если теплая погода продержится. В таком случае качество продукции в хранилищах продолжит ухудшаться, а фермеры – ускорять продажи.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 14 грн/кг – это на 92 коп. меньше, чем в феврале. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 9,89 до 15,90 грн/кг. По состоянию на 5 марта цены в украинских супермаркетах следующие:

АТБ – 10,89 грн/кг;

"Сильпо" – 10,90 грн/кг;

Varus – 10,90 грн/кг.

