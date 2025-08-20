Популярный напиток дорожает во всем мире: к чему готовиться украинцам

Заморозки в Бразилии привели к скачку цен на кофе арабику, в Нью-Йорке фьючерсы поднялись на 3,3%, до максимума за последние два месяца. Эксперты прогнозируют уменьшение урожая до 63,9 млн мешков по 60 кг – это на 2,1% меньше, чем в прошлом году, что неизбежно повлияет и на цены в Украине.

Об этом пишет Bloomberg. В ключевых регионах выращивания – Сул-де-Минас и Серрадо волны холода нанесли ущерб плантациям .

Эксперты предупреждают, что речь идет не только о нынешнем урожае. Заморозки могут иметь долгосрочные последствия, ведь уже сейчас фиксируется ранний стресс для кофейных деревьев, что негативно скажется на урожае сезона 2026 года. "Инвесторы видят риски двойного удара – уменьшение предложения в этом году и вероятные проблемы в следующем. Это создает нервозность на рынке", – отмечает аналитик

Самый активный контракт на арабику вырос сразу на 2,6%, продолжив пятидневное ралли – самое длинное с апреля. Некоторые брокеры объясняют рост цен также закрытием коротких позиций на фоне погодных рисков. В то же время объемы торгов сокращаются, что может сделать рынок еще более нестабильным.

Согласно прогнозам Coffee Trading Academy, урожай кофе (арабика и робуста) в сезоне 2025-2026 годов составит около 63,9 млн мешков по 60 кг – это на 2,1% меньше, чем в прошлом году. На ситуацию влияют и геополитические факторы.

США, один из крупнейших потребителей бразильского кофе, недавно ввели 50% пошлины на импорт. Это заставляет американских обжарщиков избегать новых контрактов с Бразилией, что дополнительно сужает предложение на рынке. "Даже несмотря на рост цен, производители не спешат выходить с большими объемами на продажу. Это создает ощутимый дефицит, особенно для США", – отмечает брокер из Минас-Жерайс Тьяго Казарини.

Хотя Украина и не является прямым игроком на рынке кофейных бирж, государство может почувствовать глобальные тенденции через импорт. Уже в прошлом году цены на кофе выросли почти на 70%, а с начала 2025 года добавили еще более 8%. Логично предположить, что новый виток ценовых скачков в мире приведет к подорожанию и на украинских полках.

