Украинцев предупредили о подорожании важных продуктов: как вырастет цена

Цены на свежие молокопродукты могут вырасти примерно на 5% уже в конце лета, однако это не останавливает активности производителей и роста экспорта. Осенью рынок ожидает динамичное развитие, но все будет зависеть от платежеспособности украинцев.

Об этом сообщают InfAgro. Украинский рынок свежих молокопродуктов входит в традиционный период сезонного оживления .

В конце лета и в начале осени потребительский спрос на молочную продукцию растет, что обычно стимулирует и внутреннюю торговлю, и внешние продажи. Однако, по словам экспертов, в этом году на динамику будет влиять ряд дополнительных факторов, среди которых ключевым является возможное повышение цен.

Производители готовятся к пиковым продажам, которые приходятся именно на август-сентябрь. Традиционно в этот период увеличивается потребление свежих молочных продуктов: молока, кефира, йогуртов и творожной продукции. Это связано не только с пищевыми привычками населения, но и с началом учебного года, когда спрос на быстрые и полезные продукты питания растет.

Аналитики отмечают, что несмотря на риски подорожания, рынок остается активным. Производители не сворачивают маркетинговые кампании и скидочные акции, пытаясь удержать лояльность покупателей и одновременно поддержать объемы продаж.

По прогнозам, уже в конце августа отдельные виды молочной продукции могут подорожать на 5%. Это касается прежде всего сырковых изделий и йогуртов, которые требуют более сложной переработки. В то же время эксперты отмечают, что объективных причин для резкого роста стоимости молочных продуктов пока нет.

Как пояснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ, на рынке наблюдается достаточное предложение сырья, а в отдельных сегментах даже ожидается удешевление. Рынок молокопродуктов все больше интегрируется в международную торговлю.

в июле из Украины было отправлено за границу на 50% больше свежих молокопродуктов, чем в июле прошлого года. Главным рынком сбыта остается Молдова; импорт: украинцы все чаще покупают молочные товары из Польши. Преимущественно это йогурты и творожные десерты, которые активно завоевывают полки супермаркетов.

В августе эксперты ожидают продолжения этой тенденции: будут расти и объемы экспорта, и импорта. Ключевым фактором будет оставаться покупательная способность украинских потребителей, которая будет определять, насколько сильным будет сезонное оживление рынка.

В целом ситуация на рынке свежих молокопродуктов выглядит стабильной, однако с элементами риска. Спрос традиционно будет расти, экспортные показатели выглядят оптимистично.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость хлеба в ближайшее время может вырасти до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

