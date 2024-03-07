Популярный мобильный оператор повысил тарифы: сколько теперь нужно платить

Мобильный оператор Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифных предложений. Так, с 22 февраля SuperNet Start стал стоить 200 грн/месяц вместо предыдущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн. Причина – рост затрат на поддержку и восстановление сети.

Впрочем, рассказали ранее в самом операторе, вместе с ростом стоимости тарифов увеличилось и их наполнение. Прежде всего – объем предоставляемого интернета.

"Из-за роста затрат на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов. В то же время увеличится объем интернета", – сообщили там.

Как выросли тарифы

Стоимость тарифа SuperNet Start увеличилась на 25 грн/месяц – со175 грн до 200 грн. В то же время увеличился объем интернета – с 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожал более значительно – на 50 грн. Раньше он стоил 360 грн/месяц, а сейчас – 410 грн.

При этом был увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. Теперь он составляет 80 ГБ.

Стоимость тарифа SuperNet Pro увеличилась на 35 грн/месяц – с 245 грн до 280 грн. В то же время увеличился объем интернета – с 30 до 40 ГБ.

Стоимость тарифа Light+ выросла со 125 грн/4 недели до 145 грн. Объем интернета при этом увеличился на 5 ГБ – до 10 ГБ.

Тариф SuperNet Start 2019 подорожал на 25 грн/месяц – до 195 грн. Взамен абоненты получили дополнительные 4 ГБ интернета – таким образом, его объем увеличился до 18 ГБ.

Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожал на 30 грн/месяц – со 170 грн до 200 грн. При этом был увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 10 ГБ, до 50 ГБ.

Почему Vodafone повысил тарифы

Как рассказали в самом Vodafone, на повышение стоимости некоторых тарифов их толкнул рост затрат на поддержку и восстановление сети. Там уверяют, что инвестируют миллионы в расширение географии сети, а также повышение скорости:

доступа;

возобновление связи в регионах боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, с 1 февраля мобильный оператор "Киевстар" изменил стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронуло это только бизнес-клиентов.

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