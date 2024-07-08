Популярную летнюю ягоду продают почти по оптовой цене: сколько стоит

В 2024 году цены на арбузы на оптовом рынке значительно ниже по сравнению с прошлым годом, минимальная цена составляет 23 грн. за килограмм, а магазины реализуют ягоду почти по закупочной цене. Это понижение связано с высоким урожаем отечественных производителей и увеличением объемов импорта из Турции и Греции.

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О ценовой ситуации OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. По ее словам, на сегодня минимальная цена арбузов составляет 23 грн за килограмм, что на 15-20% ниже, чем в прошлом году в этот же период. На оптовом рынке "Шувар" можно найти арбузы из разных регионов Украины:

Закарпатье: отпускные цены на арбуз с поля в этом регионе составляют 18-20 грн за килограмм. Благодаря благоприятным погодным условиям в Закарпатье был отличный урожай, что привело к снижению цен на продукцию;

отпускные цены на арбуз с поля в этом регионе составляют Благодаря благоприятным погодным условиям в Закарпатье был отличный урожай, что привело к снижению цен на продукцию; Одесская область: В Одесской области отпускные цены на арбузы от 19 до 21 грн за килограмм. Регион увеличил площади под арбузами, что привело к стабильному предложению и снижению цен.

Импорт арбузов в 2024 году способствовал также снижению цен на рынке. Таким образом:

Турция: значительный объем импортируемых арбузов поступает из Турции. В 2024 году объем импорта из Турции вырос на 10% , что позволило удерживать цены на низком уровне;

значительный объем импортируемых арбузов поступает из Турции. В 2024 году , что позволило удерживать цены на низком уровне; Греция: импорт арбузов из Греции вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, способствуя увеличению предложения и стабилизации цен на рынке.

На оптовом рынке Шувар цены на арбузы варьируются в зависимости от страны происхождения. А именно:

Одесса: 23 – 25 грн/кг;

23 – 25 грн/кг; Македония : 25 грн/кг;

: 25 грн/кг; Молдова: 25 – 27 грн/кг;

25 – 27 грн/кг; Азербайджан: 25 грн/кг;

25 грн/кг; Греция (без косточек): 40 грн/кг.

Одной из главных причин снижения цен на арбузы являются благоприятные погодные условия, способствовавшие высокому урожаю отечественных производителей. Это позволило снизить затраты на выращивание и хранение продукции, что повлияло на конечную цену потребителей.

Увеличение объемов импорта из Турции и Греции способствовало росту предложения арбузов на рынке. Это в свою очередь помогло стабилизировать цены на низком уровне, поскольку конкуренция между отечественными и импортными производителями возросла.

Цены на арбузы в супермаркетах

В магазинах цена арбузов колеблется от 25 до 30 грн за килограмм, что почти равняется закупочной цене. Это снижение цен объясняется несколькими факторами, включая высокий урожай отечественных производителей и увеличение объемов импорта.

Сельпо – 24 грн/кг;

АТБ – 28 грн/кг;

МегаМаркет – 29,90 грн/кг;

Varus – 25,90 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке сельскохозяйственных продуктов сложилась необычная ситуация – цены на голубику, которая является традиционно одной из самых дорогих ягод, теперь снизились до меньшего уровня, чем у ежевики. Это связано с тем, что предложение голубики на рынке значительно превышает спрос.

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