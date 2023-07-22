Польские города конкурируют за работников из Украины: где и сколько платят
В Польше больше всего вакансий предлагают в Гданске. При этом среди специальностей, которые чаще пользуются спросом у мужчин, больше всего платят сварщикам и работникам мясного цеха.
Об этом говорится в данных Gremi Personal. Интересно, что столица Польши не попала в список наиболее конкурирующих городов за украинцев. В агентстве объясняют – заводы, фабрики и любые крупные производства находятся далеко от Варшавы, где в основном предусмотрена работа в офисах. Однако специалисты заметили изменения в тренде трудоустройства.
Где больше всего вакансий для украинцев:
- Гданьск - 484 вакансии
- Вроцлав - 236 вакансии
- Катовице - 233 вакансии
- Познань - 232 вакансии
- Лодзь - 220 вакансий
Где больше всего платят:
- Сварщик – 30 злотых (275 грн)
- Работник мясного цеха – 28 злотых (256 грн)
- Электрик – 27 злотых (248 грн)
- Монтажник металлоконструкции – 27 злотых (248 грн)
- Столяр – 26 злотых (238 грн)
В то время вакансии, которые предлагают женщинам, имеют более низкую оплату труда. Это связано с уровнем сложности работы.
- Карщица – 25 злотых (230 грн)
- Помощница повара в гостиницу – 22 злотых (202 грн)
- Работница на мойку предприятия - 21 злотых (193 грн)
- Работница на производство полуфабрикатов – 20 злотых (184 грн)
- Швея сумок – 20 злотых (184 грн)
"Польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия трудоустройства", – добавляет Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.
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