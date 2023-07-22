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Польские города конкурируют за работников из Украины: где и сколько платят

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
1,8 т.
Какую работу можно найти в Польше

В Польше больше всего вакансий предлагают в Гданске. При этом среди специальностей, которые чаще пользуются спросом у мужчин, больше всего платят сварщикам и работникам мясного цеха. 

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Об этом говорится в данных Gremi Personal. Интересно, что столица Польши не попала в список наиболее конкурирующих городов за украинцев. В агентстве объясняют – заводы, фабрики и любые крупные производства находятся далеко от Варшавы, где в основном предусмотрена работа в офисах. Однако специалисты заметили изменения в тренде трудоустройства.

Где больше всего вакансий для украинцев:

  • Гданьск - 484 вакансии
  • Вроцлав - 236 вакансии
  • Катовице - 233 вакансии
  • Познань - 232 вакансии
  • Лодзь - 220 вакансий

Где больше всего платят:

  • Сварщик – 30 злотых (275 грн)
  • Работник мясного цеха – 28 злотых (256 грн)
  • Электрик – 27 злотых (248 грн)
  • Монтажник металлоконструкции – 27 злотых (248 грн)
  • Столяр – 26 злотых (238 грн)

В то время вакансии, которые предлагают женщинам, имеют более низкую оплату труда. Это связано с уровнем сложности работы.

  • Карщица – 25 злотых (230 грн)
  • Помощница повара в гостиницу – 22 злотых (202 грн)
  • Работница на мойку предприятия - 21 злотых (193 грн)
  • Работница на производство полуфабрикатов – 20 злотых (184 грн)
  • Швея сумок – 20 злотых (184 грн)

"Польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия трудоустройства", – добавляет Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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