На границе Украины и Польши возможны очереди: еще в одном пункте пропуска начнется ремонт

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" с 26 августа могут возникнуть очереди. Причина – начало ремонтных работ двух полос автомобильного движения.

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Об этом предупредила Государственная пограничная служба Украины. "26 августа в 9:00 в пределах пункта пропуска "Шегини" начнутся ремонтные работы двух полос движения", – говорится в сообщении.

Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины. Ремонт продлится полтора месяца.

Украинцев, которые планируют заграничные поездки, призвали учитывать эту информацию. В случае необходимости следует выбирать альтернативные маршруты.

Очереди на границе: ремонт проходит и на других пунктах проуска

"Шегини" – не единственный пункт пропуска, где наблюдаются или прогнозируются сложности с пересечением границы. Например, на границе с Польшей также:

начались ремонтные работы на пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" , которые продлятся до 12 сентября . Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд;

, которые продлятся . Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд; в связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября.

Кроме того, ремонт проходит в пункте пропуска "Косино" на границе Украины и Венгрии. Работы начались 21 августа и продлятся до 26-го.

Стоит отметить, что предварительные протесты польских аграриев и перевозчиков на границе повлекли за собой потери на миллиарды долларов. В очередях стояло до трех тысяч автомобилей. Однако сейчас речь идет исключительно о технических ограничениях, связанных с ремонтными работами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует изменить порядок въезда иностранных граждан – в частности, жителей некоторых стран обяжут заранее сообщать о намерении пересечь границу. Ужесточить контроль планируют незадолго до еврейского Нового года, когда в Умани ожидается немало паломников из других стран.

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