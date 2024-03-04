Польская блокада не мешает экспорту зерна из Украины: в Кабмине озвучили другую серьезную проблему

Польская блокада границы уже не создает для Украины существенных проблем с экспортом агропродукции, против ввоза которой и выступают польские фермеры. 95% зерна и другого продовольствия транспортируется из Украины через коридор в Черном море и дунайские порты. Зато блокада бьет по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, например, мебели и автомобильных товаров.

Об этом рассказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "Продукция с добавленной стоимостью в большинстве своем экспортируется автомобильными перевозками. Польша – это основное наше направление для экспорта продукции. И то, что сейчас происходит, абсолютно неприемлемо. Мы были на границе, мы видели там мебель, продукцию для автомобильных компаний, которые в Германии производят комплектующие... Они все блокируют. Они блокируют даже не аграрную продукцию", – рассказал Кубраков.

Он уточнил, что свободная торговля Украины и Европейского Союза предусмотрена соглашением, подписанном с Еврокомиссией (ЕК). Однако сейчас это соглашение, по сути, не действует из-за того, что Польша физически блокирует как экспорт, так и импорт. "Мы видим, что никак это сейчас не работает, а для нас это тоже вопрос выживания", – отметил министр.

Решать проблему, по словам Кубракова, будут не только с помощью переговоров с Польшей и ЕК, но и создавая альтернативные маршруты через другие страны. "Если говорить об аграрной продукции, то 95% – это Черное море и Дунай. То есть вопрос экспорта аграрной продукции, думаю, для большинства решен. Вопросы экспорта вообще... Конечно, рассматриваются другие маршруты (через Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию – Ред.). Будем все делать, чтобы не зависеть от одной страны", – сказал Кубраков.

Он также уточнил, что в январе 2024 года граница Украины и Польши три недели работала без блокировки. И этот период показал, что не только претензии польских аграриев, но и требования польских перевозчиков были не обоснованы. К примеру, поляки требовали отменить єЧергу и вернуть выдачу разрешений для украинских водителей. Но именно нынешний вариант работы пунктов пропуска позволяет избегать очередей, когда на границе нет блокады, объяснил Кубраков.

"За три недели мы увидели, что граница может работать прекрасно, очередей почти не было нигде. А там, где они были, это через электронную очередь, все удобно...Поэтому это сугубо политическая история, они там подходят к своим местным выборам... Три месяца риторики, что наше зерно попадает на их внутренний рынок, что прямо безумные убытки несут их фермеры, – все это не подтвердилось. И официально замминистра сказал, что оно не попадает в Польшу, его небольшое количество проезжает транзитом через территорию Польши дальше в Германию, Нидерланды, другие страны. Это больше вопрос внутри самой Польши", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация с блокированием границы с Украиной "уже давно вышла за пределы и экономики, и морали". По словам главы государства, сторонам необходимо найти решение, которое сняло бы эту проблему.

А премьер-министр Денис Шмыгаль назвал бессмысленным блокирование украинской границы польскими аграриями. Он напомнил, что украинское правительство уже предоставило властям Польши план по 5 шагам для решения вопроса блокады.

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