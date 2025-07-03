Польша "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: что происходит на рынке

Иностранный сыр вытесняет украинский с полок супермаркетов и магазинов – в частности, польский. Причина – импортный продукт дешевле отечественного на 30-40%. При этом снижать свои цены украинские производители не хотят – ведь это, в частности, может сократить их прибыль, что, учитывая ситуацию с импортом, ухудшит их положение. Более того, в экспертной среде отмечают: даже если сыроделы удешевят свой продукт, вряд ли это отразится на его цене в супермаркетах.

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Дело в том, рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, что конечным ценообразователем является ритейл. Т.е., собственно, магазины и супермаркеты.

Впрочем, подчеркнул он, само снижение цен производителями станет возможным только при ряде условий. В частности:

Либо такого уровня финансовой поддержки, как в ЕС.

Либо создания механизма, "который позволит продукции стать конкурентоспособной и удовлетворять всех участников цепочки продаж".

Почему украинские сыры дорогие

В целом же, говорится в исследовании состояния рынка сыра в Украине, в конце июня средняя цена отечественного твердого сыра Гауда в супермаркетах составляла около 587 грн/кг. Импортный же сыр стоил почти на 200 грн дешевле – 398 грн/кг.

"Украинский сыр дороже в среднем на 30-40%. Даже бюджетные сыры (299-413 грн/кг) все равно не всегда дешевле польских аналогов. Наибольшая разница – в полутвердом Маасдаме, где цена килограмма может отличаться почти на 270 грн", – отметили аналитики.

По словам Гопки, такая разница объясняется рядом факторов. В частности:

Уже упоминаемыми дотациями в ЕС.

Более низкими производственными затратами и масштабом производства в Европе.

"Стоимость продукта зависит от цен на сырье и затрат на переработку. И если игнорировать эту ситуацию, импорт из ЕС будет расти, а украинский ценовой сегмент сыров останется потерянным", – признал эксперт.

Сыр будет дорожать

В то же время, по словам аналитиков, осенью нельзя исключать роста цен на сыры. Зависеть же это, отмечается, будет от:

Стоимости сырья.

Стоимости затрат при переработке – особенно электроэнергии.

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Так, по словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, твердый сыр может подешеветь – ведь "летом скот перешел на открытый выпас". Т.е., стоимость корма снизилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в июне молочная продукция в Украине подорожала в среднем на 2,9%, в частности выросли цены на масло, йогурт, сметану и твердые сыры.

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