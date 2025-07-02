Производители переписали цены на основные продукты: сколько теперь будут платить украинцы

В Украине в июне молочная продукция подорожала в среднем на 2,9%, в частности выросли цены на масло, йогурт, сметану и твердые сыры. В то же время несколько подешевели пастеризованное молоко, кефир, творог и сулугуни.

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Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ). Несмотря на то, что некоторые виды молочной продукции даже немного подешевели, общая тенденция указывает на стабильный рост стоимости молочной корзины украинца. Незначительное удешевление зафиксировано по нескольким категориям:

пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке;

кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле;

творог кисломолочный 9%;

сыр "Сулугуни".

Цены на эти продукты либо снизились, либо остались без изменений. Большинство других молочных товаров демонстрируют рост стоимости. Вот несколько примеров:

молоко пастеризованное в бутылках: 63,81 грн/кг (+0,3% к маю, +24% к 2024 году);

63,81 грн/кг (+0,3% к маю, +24% к 2024 году); кефир в пленке (2,5%): 55,54 грн/кг (+1% к маю, +17% к прошлому году);

55,54 грн/кг (+1% к маю, +17% к прошлому году); сметана (15%) в стаканах: 191,13 грн/кг (+2% и +37%);

191,13 грн/кг (+2% и +37%); йогурт питьевой в пластиковых бутылках: 116,44 грн/кг (+1,9% и +25%);

116,44 грн/кг (+1,9% и +25%); сливочное масло (72,5–73%): 584,82 грн/кг (+1,9% и +39%).

Ситуация с твердыми сырами несколько более смешанная. Например:

сыр "Украинский" (50%): 578,09 грн/кг (-0,3% к маю, но +29% за год);

578,09 грн/кг (-0,3% к маю, но +29% за год); маасдам (45%): 709,65 грн/кг (+3% и +33%);

709,65 грн/кг (+3% и +33%); голландский (45%): 590,64 грн/кг (+2% и +31%);

590,64 грн/кг (+2% и +31%); моцарелла (45%): 596,42 грн/кг (+1% и +38%);

596,42 грн/кг (+1% и +38%); гауда (45%): 593,14 грн/кг (+1% к маю, +28% к прошлому году).

Почему дорожает "молочка"

рост производственных затрат;

влияние импорта: почти половина сыров на внутреннем рынке – иностранного производства;

зависимость от экспортных квот в ЕС, в случае сокращения экспорта возможно накопление излишков и давление на внутренние цены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно упала стоимость свеклы, лука и смородины из-за резкого роста предложения и снижения качества продукции. В то же время выросли цены на сладкий перец, морковь и персики, ведь их предложение ограничено, а спрос стабильно высокий.

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