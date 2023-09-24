Временный коридор через Черное море: в Турцию прибыл второй корабль с украинским зерном

В Турцию прибыл балкер Aroyat, загруженный украинским зерном. Это второе судно, прошедшее по временному коридору через Черное море.

Об этом сообщает France24. Балкер Aroyat под флагом Палау, загруженный 17 600 тоннами зерна, следует в Египет.

По данным сервисов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу в воскресенье.

Вторая партия пшеницы из Украины прибыла в Турцию, по данным сайтов отслеживания. Сухогруз Aroyat под флагом Палау, загруженный 17 600 тоннами пшеницы, в пятницу покинул портовый город Черноморск и направился в Египет", – отмечает издание.

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В ночь с пятницы (22 сентября) на субботу (23 сентября) в 2 порта Большой Одессы – Южного и Черноморска зашли три новых судна. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA воспользовались временным коридором для гражданских судов и беспрепятственно зашли в порты под загрузку.

Они выключили свои трансподеры и не отображаются на картах сервисов наблюдений. Выход из портов после погрузки и маршрут теперь будет засекреченным. Груз в 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды поплывет в Китай, Египет и Испанию.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине предлагают Польше ввести лицензирование экспорта украинской агропродукции. То есть, Украина сможет регулировать, сколько зерна направлять в соседние страны. И если, например, Польша против экспорта, Украина не будет выдавать лицензию.

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