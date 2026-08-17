Польша готова к эскалации с ЕС из-за зерна из Украины: что решили касательно эмбарго

Несмотря на угрозу введения санкций со стороны Европейской комиссии, Польша не планирует отменять одностороннее эмбарго на импорт украинского зерна и настаивает на сохранении строгого контроля за его транзитом. Это означает, что Варшава остается непоколебимой в своей позиции.

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Об этом заявил в эфире RMF FM министр сельского хозяйства и развития села Польши Стефан Краевский. Он напомнил о последствиях предыдущих решений по открытию рынка.

"Я нахожусь в постоянном контакте с Европейской комиссией, с еврокомиссарами. Я не хочу отменять запреты. Мы помним, что происходило, когда принимались безответственные решения. Это зерно должно вывезти и попасть на рынки третьих стран, а не оставаться в Европе и портить торговые отношения", – подчеркнул Стефан Краевский.

Основные заявления польского министра относительно запрета и транзита

По словам Краевского, польское правительство делает всё возможное, чтобы украинская продукция не скапливалась на внутреннем рынке. Если пропуск зерна через территорию Польши и осуществляется, то исключительно в формате строго контролируемого транзита.

Министр обвинил предыдущие польские власти в попустительстве, из-за чего в 2022–2023 годах в страну без надлежащего контроля попало более 3,5 миллиона тонн украинского зерна (включая так называемое "техническое зерно"). А если Брюссель требует отказа от эмбарго, он должен предложить действенные альтернативные механизмы защиты рынков.

"Как прифронтовые страны мы – Польша, Румыния, Венгрия и Болгария – понесли наибольшие убытки", – отметил глава польского Минсельхоза.

По его словам, в настоящее время не ведутся переговоры об увеличении квоты на транзит украинского зерна. Свои транспортные мощности Польша намерена использовать исключительно для перевозки своего зерна.

"Я, безусловно, имею возможности и желание помочь Украине, но не за счёт польских фермеров и польских переработчиков. Я это гарантирую", – резюмировал Краевский.

Ягоды и яйца тоже "виноваты"?

Комментируя заявления оппозиции о якобы резком росте импорта украинских мягких фруктов и яиц, Краевский назвал такие обвинения "запугиванием общества".Он заверил, что польские контролирующие органы строго проверяют всю продукцию, пересекающую границу. В качестве примера министр привел случай с партией замороженной малины из Украины, которую не допустили на рынок Польши из-за несоответствия установленным нормам качества.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия готова применить юридические санкции и начать судебные процедуры против Польши, Венгрии и Словакии. Причиной стал отказ отменить одностороннее эмбарго на импорт украинской агропродукции, которое ранее было признано грубым нарушением правил единого рынка Евросоюза (ЕС).

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