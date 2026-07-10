Трем странам ЕС грозят санкции из-за эмбарго на товары из Украины: в Еврокомиссии выдвинули ультиматум

Европейская комиссия готова применить юридические санкции и инициировать судебные процедуры против Польши, Венгрии и Словакии. Причиной стал отказ отменить одностороннее эмбарго на импорт украинской агропродукции, которое ранее было признано грубым нарушением правил единого рынка Евросоюза (ЕС).

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Как сообщает Money.pl, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл. Как известно, в Польше продолжает действовать запрет на продажу на внутреннем рынке ряда товаров из Украины, в частности зерна, рапса и кукурузы.

"Все варианты на столе"

Гилл заявил, что Брюссель усиливает давление на Варшаву, Будапешт и Братиславу и не собирается мириться с внутренними торговыми барьерами. В Брюсселе считают национальные запреты абсолютно необоснованными, особенно после вступления в силу нового торгового соглашения с Украиной, которое существенно снизило квоты для защиты европейских фермеров.

"Мы не видим никаких оправданий для сохранения этих национальных ограничений. Мы не исключаем возможности того, что в определенный момент понадобятся дополнительные меры. Если переговоры не приведут к желаемому результату, все варианты действий остаются на столе", – предупредил Гилл.

В Еврокомиссии подчеркивают, что действия Польши, Венгрии и Словакии создают опасный прецедент и ведут к прямой фрагментации общего рынка ЕС, где действуют единые для всех торговые правила.

Польша, Венгрия и Словакия готовы к прямой конфронтации

Министерство сельского хозяйства Польши объявило, что принятие нового соглашения между ЕС и Украиной "не отменяет автоматически" внутренние ограничения. Бессрочный запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника остается в силе. Правительство Дональда Туска действует под жестким давлением польских фермеров, которые блокируют границы и выступают против конкуренции с украинским зерном.

объявило, что принятие нового соглашения между ЕС и Украиной "не отменяет автоматически" внутренние ограничения. Бессрочный запрет на ввоз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника остается в силе. Правительство Дональда Туска действует под жестким давлением польских фермеров, которые блокируют границы и выступают против конкуренции с украинским зерном. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь обвинил Брюссель в том, что тот "ставит украинские интересы выше интересов европейских аграриев", и подтвердил, что Будапешт будет придерживаться эмбарго.

обвинил Брюссель в том, что тот "ставит украинские интересы выше интересов европейских аграриев", и подтвердил, что Будапешт будет придерживаться эмбарго. Глава Министерства агрополитики Словакии Рихард Такач назвал новые защитные механизмы ЕС "недостаточными и слабыми", дав понять, что Братислава не снимет ограничения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен поднимал вопрос об эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию на встрече с руководителями Минсельхоза и Минфина Польши. По его словам, такие ограничения не имеют экономического обоснования, особенно после подписания Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

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