Половина урожаев под угрозой: какие фрукты может поразить Украина из-за морозов

Летом украинцы могут, как и в прошлом году, столкнуться с дефицитом отечественных фруктов. Это связано с морозами на Николаевщине, которая известна своими сельскохозяйственными угодьями. Больше всего от непогоды пострадали абрикос, вишни, черешни и яблони.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии. Отмечается, что для озимых культур, многолетних трав и винограда угрозы нет.

Оценка угрозы

Отмечается, что некоторые косточковые и семечковые деревья вышли из холодного периода с определенными потерями из-за морозов – в период 1-3 февраля температура воздуха опускалась до -15 градусов и ниже. В результате было выявлено повреждение 16-56% листовых почек у абрикоса, вишни, черешни и яблони.

"Для абрикоса такие показатели являются ощутимыми. Если часть генеративных (цветочных) почек также подверглась стрессу, это может повлиять на урожайность и качество плодов в 2026 году. Абрикос традиционно является одной из наиболее чувствительных культур к зимним колебаниям температуры, особенно после периодов оттепелей", – отмечает коммерческий директор компании, которая специализируется на решениях защиты садов от заморозков, Денис Москалев.

К чему готовиться дальше

В то же время угрожающих явлений для перезимовки озимых культур и многолетних трав не отмечалось. Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы (3 см) снижалась до -1-2 градусов. У виноградной лозы все глазки отросли хорошо, повреждений не обнаружено.

Как утверждают эксперты EastFruit, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий в марте-апреле. Повторные волны холода во время набухания почек или цветения могут существенно усилить последствия январских морозов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украину может ждать рекордный дефицит работников для сбора урожая. Садовые, тепличные и плодово-овощные хозяйства нуждаются в сотнях тысяч сезонных работников – без помощи иностранных рабочих или значительного повышения зарплат им не справиться.

