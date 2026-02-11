Украинские аграрии на пороге глубокого кадрового кризиса: спасут ли фермеров работники из Непала и Индии

Украину может ждать рекордный дефицит работников для сбора урожая. Садовые, тепличные и плодово-овощные хозяйства нуждаются в сотнях тысяч сезонных работников – без помощи иностранных рабочих или значительного повышения зарплат им не справиться.

Как сообщают СМИ, украинские сборщики урожаев выбирают страны Европы, где им платят выше и предлагают лучшие условия. Поэтому агрохозяйствам придется искать рабочих в других странах.

Масштабы проблемы

Согласно данным Госстата за 2024 год, площадь малинников в Украине составляет 5000 гектаров. Из расчета 15 сборщиков на гектар, в сезон Украина будет нуждаться в более 70 тыс. работников.

"Без иностранных работников мы не сможем собрать в 2026 году урожай малины и удержать ведущие позиции экспортера этой ягоды", – говорит председатель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) и совладелец ягодных предприятий Тарас Баштанник.

Кроме того, десятки тысяч сборщиков ежегодно ищут для работы на плантациях голубики и клубники. В не менее 100 тыс. рабочих нуждаются и яблоневые хозяйства – по примеру Сербии, их могут завозить из Бангладеш и Непала.

Почему украинцы отказываются работать в Украине

Украинским предприятиям удается найти лишь около половины необходимого количества сборщиков урожаев внутри страны. Главная причина – зарплаты.

Представители отрасли утверждают, что предлагают больше, чем в соседней Молдове, где в день платят 25-30 евро (около 1300-1500 грн). В то же время хозяйства в соседней Польше оплачивают сбор малины по 5 злотых (60 грн) за килограмм – при среднем показателе сбора в 50 кг в день здесь можно зарабатывать около 3000 грн ежедневно.

Кроме того, украинские сезонные работники утверждают, что в Польше предлагают лучшие условия – жилье, проезд, высокий уровень комфорта. Поэтому они выбирают работу в Европе – кроме Польши, едут также в Италию и Испанию. Это является главной причиной дефицита на украинском рынке.

Впрочем, некоторые предприятия в Украине уже сейчас готовы повышать оплату до польского уровня – 1500 евро (76 000 грн) в месяц. Это делается, чтобы все же удержать украинцев в Украине.

Как выходят из ситуации

Самосбор. Покупателям предлагают самостоятельно собирать ягоды на поле и оплачивать их до 2 раз дешевле рынка.

Механизация. Крупные хозяйства уже активно применяют в ореховых садах комплексы из шейкеров и установки для стряхивания орехов и комбайна для их сбора с земли.

Сколько готовы платить иностранцам

В украинские рекрутинговые агентства уже поступают запросы на наем рабочих из Азии и Африки. Работодатели предлагают им среднерыночные зарплаты:

неквалифицированные работники (грузчик, подсобник) – не менее $500;

водители, операторы сложной техники или квалифицированные работники – $800.

Это позволяет нанимать граждан Бангладеш, Непала, Индии и стран Африки. Больше всего запросов поступает из Харьковской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей.

Сейчас украинское законодательство ставит жесткие условия для найма иностранцев. А именно:

зарплата – не менее 10 минимальных зарплат (86 470 грн, то есть примерно $2000);

оформление – необходимых разрешений на проживание в Украине от миграционной службы и на трудоустройство от Государственной службы занятости.

Впрочем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается отменить эти требования. Но также остается другая проблема – конкуренция с российскими работодателями, которые давно наладили каналы привлечения работников из стран Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине средняя зарплата по состоянию на январь 2026-го составила 27 500 грн. Это на 22% больше, чем было год назад. Больше всего выросла зарплата у маркировщиков – на 150%, до 25 000 грн.

