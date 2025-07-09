В McDonald's больше не будет трубочек для напитков? Что произошло на самом деле

В украинских соцсетях 9 июля начала распространяться информация о том, что из McDonald's в Украине полностью исчезнут трубочки для напитков. Однако это не совсем правда – в компании заявили, что действительно начинают постепенный отказ от трубочек, но пока что они останутся для некоторых напитков, а также, вероятно, в заказах с доставкой.

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Соответствующее сообщение опубликовано на официальных страницах в соцсетях "McDonald's Украина":

"В залах ресторанов мы подаем холодные напитки без крышечки – поэтому пить из стаканчика тоже будет комфортно. Постепенно мы откажемся от трубочек для холодных напитков во всех форматах заказа, кроме МакШейков и лимонада", – говорится в сообщении.

Детали и реакция клиентов

Решение сети фастфуда сократить использование трубочек продиктовано заботой об экологии, отмечают в компании.

В McDonald's уже появились новые бумажные крышечки , из которых. как уверяют в сети, удобно пить просто через отверстие.

, из которых. как уверяют в сети, удобно пить просто через отверстие. В залах ресторанов холодные напитки предлагается пить просто из стакана.

С 2024 года "Мак" в Украине уже отказался от пластиковых трубочек, заменив их на бумажные.

Посетители McDonald's в основном остались недовольны нововведением. Они сомневаются, что причина изменений кроется в защите окружающей среды, и обвиняют сеть в попытках сэкономить. Вот несколько таких комментариев:

"Экономия в МкДо началась с сокращением веса ингредиентов в готовом продукте, продолжилась сокращением сотрудников на кассах, продолжилась псевдолевацкой заботой об окружающей среде".

"Если с трубочками еще можно жить, то пить из стакана без крышки, когда стакан размокает и тяжелый лед, напиток выливается. Стакан деформируется, изгибается, и ты весь грязный и совсем безрадостно вкушаешь".

"Абсолютно некомфортно, трубочки не выдерживают напитки, шейки особенно, пьешь бумагу, а без крышечек и без трубочек тем более".

Где еще McDonald's не использует трубочки

Политика McDonald's по всему миру в основном сводится к замене пластиковых трубочек на бумажные или другие биоразлагаемые альтернативы, а также к выдаче трубочек только по запросу клиента.

Полный отказ от любых трубочек встречается реже. Но такие прецеденты все же есть:

Германия: McDonald's объявил о полном отказе от одноразовых пластиковых крышек и трубочек, заменяя их на бумажные крышки с интегрированным питьевым отверстием или специальные купольные крышки из бумажного волокна для напитков, которые традиционно подавались с трубочками (например, молочные коктейли).

McDonald's объявил о полном отказе от одноразовых пластиковых крышек и трубочек, заменяя их на или специальные купольные крышки из бумажного волокна для напитков, которые традиционно подавались с трубочками (например, молочные коктейли). Франция: в рамках общенационального запрета на пластик McDonald's во Франции также убрал пластиковые трубочки и не всегда предлагал бумажную замену, переходя на концепцию питья прямо из стакана (иногда с обновленными крышками).

в рамках общенационального запрета на пластик McDonald's во Франции также убрал пластиковые трубочки и не всегда предлагал бумажную замену, переходя на концепцию (иногда с обновленными крышками). Мальта: McDonald's на Мальте ввел политику "трубочки по запросу", где обычные напитки больше не подаются с трубочками, если клиент специально не попросит.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее McDonald's объявил о обновлении меню в Украине. Два новых десерта появились в нашей стране впервые.

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