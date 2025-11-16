Полномасштабная война полностью изменила рынок недвижимости: какие квартиры выбирают украинцы

В Украине сегмент дорогого городского жилья стремительно теряет популярность, ведь покупатели выбирают безопасность, автономность и практичность вместо статусности. Спрос смещается в сторону частных домов и пригородов, где можно обеспечить укрытие, автономную энергетику и стабильность для семьи.

Об этом сообщает риелтор Марина Куць в комментарии СМИ. Полномасштабная война существенно изменила не только цены и поведение покупателей, но и саму логику того, что украинцы считают комфортным и безопасным жильем.

Если раньше сегмент дорогих городских квартир демонстрировал стабильный спрос и оставался символом статуса, то теперь он стремительно сдает позиции. Риелторы отмечают, что украинцы стали осмотрительнее, рациональнее и значительно избирательнее. По словам Куць, современный покупатель больше не гонится за престижностью локации или панорамными видами – теперь в приоритете реальная безопасность, автономность и стабильность во время кризисных ситуаций.

Еще несколько лет назад квартиры в высотках в центре крупных городов были самым популярным форматом среди состоятельных украинцев. Но война изменила восприятие "элитности".

Покупатели почти полностью потеряли интерес к жилью на верхних этажах – то, что когда-то ассоциировалось с комфортом и престижем, сегодня считается потенциальной опасностью. Регулярные обстрелы, риски воздушных тревог, перебои со светом и теплом сделали такие квартиры мало привлекательными. Многие владельцы дорогого жилья даже пытаются продать его, но спрос стремительно просел.

К этому добавляется еще одна тенденция часть состоятельных украинцев остается за границей и не планирует быстрого возвращения. Другие переориентировались на инвестиции в частные дома за пределами городов, где легче обеспечить автономность и ощущение контроля над пространством.

Во время войны жилье перестало быть инвестицией в будущее – теперь это, прежде всего, гарантия безопасности для семьи. Именно поэтому при выборе недвижимости решающими стали технические характеристики. Покупатели внимательно оценивают:

наличие укрытия или оборудованного безопасного пространства;

возможность подключения генератора или альтернативных источников питания;

автономное отопление;

современные инженерные системы;

качество строительства и состояние дома;

удаленность от потенциально опасных объектов.

Дома с собственной системой энергоснабжения и возможностью быть независимыми от городской инфраструктуры сейчас становятся приоритетом, даже если раньше покупатель рассматривал только центральные районы крупных городов.

Одной из самых выразительных тенденций последнего года является переезд украинцев за город. В частности, активно растет спрос на жилье в пригородах Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя и других крупных городов. Популярность набирают:

таунхаусы;

дуплексы;

коттеджи;

дома с небольшими участками;

коттеджные городки с автономными решениями.

Такие объекты привлекают тишиной, приватностью, возможностью обустроить укрытие и обеспечить независимость от городских сетей. Кроме того, пригороды дают больше пространства, гибкости и ощущения безопасности, что в условиях войны стало главной ценностью для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине общины смогут самостоятельно запускать восстановление поврежденных многоквартирных домов и общежитий, определять приоритеты и формировать списки для ремонта. Отмечается, что это ускорит ремонтные работы и поможет оперативно поддерживать семьи, чьи дома пострадали от войны.

