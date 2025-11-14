В Украине переписали процесс ремонта домов после обстрелов: что известно

В Украине громады смогут самостоятельно запускать восстановление поврежденных многоквартирных домов и общежитий, определять приоритеты и формировать списки для ремонта. Отмечается, что это ускорит ремонтные работы и поможет оперативно поддерживать семьи, чьи дома пострадали от войны.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий со ссылкой на соответствующее решение Кабмина. Отныне местные громады смогут самостоятельно запускать процесс ремонта многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта, без необходимости согласования с областными военными администрациями (ОВА).

Новый экспериментальный механизм быстрого восстановления позволяет одновременно проводить техническое обследование объектов и подготовку к ремонтным работам. Ранее эти процедуры координировались на уровне ОВА, что замедляло старт восстановления и ограничивало оперативность реагирования на потребности жителей. Теперь громады получают возможность самостоятельно определять приоритетные объекты, формировать списки домов для ремонта и запускать работы без лишних задержек, что значительно сокращает сроки восстановления.

"Россия ежедневно осуществляет преступные атаки в том числе и на жилье. Мы передаем громадам больше полномочий, чтобы восстановление поврежденных домов происходило быстрее. Принятие решений на местах позволит громадам оперативно определять приоритеты, запускать ремонтные работы и поддерживать семьи, чьи дома разрушила страна-агрессор", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Для участия в эксперименте объекты будут отбираться по данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение будет отдаваться домам, которые можно отремонтировать в короткие сроки, а также тем, где проживают социально уязвимые семьи. Отмечается, что это позволит максимально эффективно использовать ресурсы и оперативно восстанавливать жилье, пострадавшее от боевых действий.

Внедрение такого подхода имеет потенциал значительно ускорить восстановление инфраструктуры и улучшить жизнь граждан, ведь решения принимаются непосредственно на местах, где реально проживают жители. Новый механизм одновременно обеспечивает прозрачность и оперативность работ, позволяя общинам эффективнее реагировать на разрушения, вызванные войной.

