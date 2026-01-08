Полиция перекрыла движение на дорогах: в "Новой почте" предупредили украинцев о задержках доставок писем и посылок

В Украине возможны задержки доставки писем и посылок по "Новой почте". Причина – ухудшение погодных условий на западе страны.

Об этом сообщили в самой "Новой почте". Там отметили: дело в том, что из-за снега, гололедицы и ДТП "полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог".

"В результате ухудшения погодных условий в западных областях Украины возможны задержки доставки", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, на местах уже работает спецтехника. А сама компания "делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно скорее".

Важное изменение от "Укрпочты"

В свою очередь, "Укрпочта" ранее ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM (позволяет централизовать коммуникацию с клиентами, обрабатывать заказы, управлять продажами). Специальные условия будут действовать до 31 марта.

Особенность тарифа заключается в том, что предприниматели платят по тарифу "Базовый", однако фактически получают услугу по условиям "Приоритетный". Это означает, что доставка заказов будет стоить от 40 грн, а посылки будут прибывать к адресату в течение 1-3 дней. При этом посылки можно отправлять в любую точку Украины, где работает отделение "Укрпочты", даже в самые отдаленные регионы.

Для получения выгодных условий бизнеса необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Их настройки, отмечается, доступны на официальном сайте системы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" снизила тарифы на мелкие международные пакеты еще в 24 страны. Это позволяет украинским предпринимателям экономить до 25% на отправлениях.

