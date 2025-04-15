Покупали за бесценок, продавали втридорога: в Украине разоблачили аферу с земельными участками

В Украине разоблачили преступную схему с требованием взяток за проведение экспертной оценки земли и выдачу положительных рецензий. Подозрения объявлены депутату Черкасского облсовета и двум соучредителям компании, систематически предоставлявшей "платные оценки".

Видео дня

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В очередном расследовании детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) раскрыли механизм системного взяточничества в сфере экспертной денежной оценки земельных участков.

Преступная схема, по данным следствия, включала вымогательство неправомерной выгоды за формирование отчетов о стоимости земли и выдачу положительных рецензий на них. По официальной информации, в 2023 году один из соучредителей частного общества, специализирующийся на оценке земель, обратился к депутату Черкасского областного совета с конкретным требованием: либо тот оплатит денежное вознаграждение за определение незавышенной стоимости конкретного участка, либо получит значительно завышенную оценку, что сделает использование земли.

Вместо того чтобы сообщить правоохранительным органам о факте вымогательства, депутат согласился на условия и перечислил оговоренную сумму на банковский счет другого соучредителя общества. Тот, в свою очередь, передал половину суммы партнеру, а остальное использовал по своему усмотрению. После этого компания подготовила экспертный отчет с соответствующей (незащищенной) оценкой и издала положительную рецензию, отвечающую запросу заказчика.

Расследование также выявило, что подобные "услуги" указанное общество оказывало неоднократно. Одним из примеров стало дело продажи земельного участка по заниженной цене в Закарпатье. В рамках досудебного расследования сообщается о подозрении трем лицам:

соучредителю общества (оценщику) – по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (получение неправомерной выгоды лицом, оказывающим публичные услуги);

другому соучредителю – по ч. 1 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем);

депутату облсовета – по ч. 1 ст. 368-4 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из Украины пытались незаконно вывезти древесину более чем на 1 млн грн, подавая фиктивные документы с ложными данными о количестве товара. Схема работала так: предприятие из Одессы заявляло о производстве 2668 колков из объема леса, которого хватало всего на 964 – остальные планировали скрыто вывезти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!