Из Украины хотели незаконно вывезти древесину на 1 млн грн: куда и как планировали отправить груз

Из Украины пытались незаконно вывезти древесину более чем на 1 млн грн, подавая фиктивные документы с ложными данными о количестве товара. Схема работала так: предприятие из Одессы заявляло о производстве 2668 колков из объема леса, которого хватало всего на 964 – остальные планировали скрыто вывезти.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Таможенники Житомирской таможни вовремя обнаружили попытку незаконного вывоза древесины.

На этот раз речь идет о партии сосновых садовых кольев, которые должны были направляться в Латвию. На первый взгляд – обычная торговля. Но когда таможенники принялись проверять документы, цифры просто не сошлись. Одесское предприятие, оформлявшее груз, предоставило сертификат о происхождении древесины, в котором отмечалось, что из леса вышло 2668 колков.

Однако таможенные расчеты показали: такого количества древесины хватило бы максимум на 964 единицы продукции, что свидетельствовало о том, что документы были сфальсифицированы. Таможенники немедленно оформили протокол по ст. 483 Таможенного кодекса (нарушение таможенных правил), а затем дело передали в детективы Бюро экономической безопасности.

Им удалось задержать автомобиль с прицепом и весь товар, стоимость которого оценивается более чем в миллион гривен. Сейчас идет уголовное расследование по факту контрабанды (ст. 201-1 УК Украины), а предприятию, вероятно, придется отвечать не только за "неправильные" документы, но и за попытку обойти государственный контроль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, квартирно-эксплуатационные отделы в разных областях без тендеров заключали соглашения на сотни миллионов гривен с подставными ФЛПами, среди которых были наркодельцы, визажисты, продавцы сала и другие лица без опыта в поставке древесины для ВСУ. Завышенные цены на дрова, фиктивные поставщики и отсутствие контроля позволили распилить более 2,7 млрд. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!