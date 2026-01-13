Поезда в Украине продолжают массово опаздывать: какие рейсы пробудут в пути дольше всего

13 января 2026 года поезда курсируют со средним отклонением от графика около одного часа, отдельные рейсы задерживаются на 2-3 часа из-за погодных условий и изменения маршрутов. Железная дорога обещает усиленное информирование пассажиров и организацию комфортного ожидания, в частности на пересадочной станции Хелм.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Из-за погодных условий и оперативных изменений в организации движения фиксируются отклонения от графика как на внутренних, так и на отдельных международных маршрутах.

В железной дороге сообщили, что день начали с реализации плановых мероприятий, направленных на уменьшение дискомфорта для пассажиров. В частности, речь идет об организации комфортных условий ожидания на пересадочной станции Хелм, а также об усилении информирования на станциях, где временно не работают онлайн-табло.

По оперативной информации, среднее отклонение движения поездов от графика сейчас составляет около одного часа. В то же время отдельные рейсы имеют более существенные задержки, связанные с оборотом подвижного состава. Так, на отправку с опозданием выйдут поезд №178 Ивано-Франковск – Киев с задержкой более двух часов, №771 Киев – Хмельницкий до трех часов, а также №6 Ясиня – Запорожье, который задержится примерно на один час.

Кроме того, железная дорога обнародовала перечень поездов, которые уже курсируют с опозданием. В списке ряд популярных внутренних маршрутов, а также международные рейсы в Польшу и Австрию:

№7/8 Черновцы – Киев-Пас. (+2:00) ;

; №749/750 Киев-Пас. – Вена-Западная (+3:03) ;

; №7/8 Киев-Пас. – Черновцы (+2:44) ;

; №207/208 Киев-Пас. – Ивано-Франковск (+2:44) ;

; №93/94 Харьков-Пас. – Хелм (+2:31) ;

; №145/146 Черновцы – Харьков-Пас. (+2:11) ;

; №15/16 Ворохта – Харьков-Пас. (+2:11) ;

; №5/6 Запорожье-1 – Ясиня (+2:03) ;

; №115/116 Запорожье-1 – Черновцы (+2:03) ;

; №289/290 Киев-Пас. – Львов (+1:52) ;

; №89/90 Киев-Пас. – Пшемысль-Главный (+1:52) ;

; №83/84 Ужгород – Днепр-Главный (+1:32) ;

; №5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+1:29) ;

; №115/116 Черновцы – Запорожье-1 (+1:29) ;

; №111/112 Львов – Изюм (+1:24) ;

; №19/20 Хелм – Киев-Пас. (+1:22) ;

; №67/68 Варшава-Заходня – Киев-Пас. (+1:22) ;

; №3/4 Запорожье-1 – Ужгород (+1:19) ;

; №31/32 Запорожье-1 – Пшемысль-Главный (+1:16).

В железной дороге отмечают, что время опоздания может меняться в течение дня, как в сторону сокращения, так и увеличения. Приоритетом остается безопасность движения и постоянное информирование пассажиров о фактическом времени прибытия поездов через объявления на вокзалах и работу персонала.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на системные попытки России разрушить ключевую инфраструктуру Украины, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего за год услугами "Укрзализныци" воспользовались 28 млн пассажиров.

