Венгрия "не пустила" украинцев в Австрию: почему сорван железнодорожній рейс

В Венгрии задержаны вагоны Киев – Вена. Причина – сбой пограничной учетной системы. Из-за этого до конечной станции поезда не доедут, а финальной станцией станет венгерский Будапешт. Соответственно, пассажирам же из Вены в Киев нужно будет добраться до своего места с дополнительной пересадкой.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: это уже не первый подобный случай. "Эта ситуация на венгерской границе имеет признаки регулярности", – посетовали в компании.

Дело в том, объяснили железнодорожники, что в последнее время Венгрия и Австрия "по разным причинам допускают опоздание поездов, с которыми следуют прицепные вагоны Киев – Вена". Что ломает расписание движения и подвязки переприцепок этих вагонов сразу в обоих направлениях.

"Результат – вагоны прибывают с опозданием на конечные станции, а в случае значительного опоздания вагоны могут следовать только к/со станции Будапешт-Келети. "Укрзалізниця" уже подготовила необходимые изменения к расписанию движения, которые делают невозможными такие ситуации, но мы вынуждены ждать до момента введения нового расписания движения на венгерских и австрийских железных дорогах", – рассказали в компании.

Что делать пассажирам

Если вы направляетесь в Вену, а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште.

В таком случае следует пересесть с тем же билетом на любой поезд в Вену. Со станции Будапешт-Келети они отправляются ежечасно. Искать же ее по городу не придется – это та же станция, в которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена – Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште.

Вагоны в Киев будут отправляются вместе с поездом EC 149 "Хортобадь" Вена – Захонь. Однако будут прицеплены к нему не в Вене, а в Будапеште. Соответственно, в Вене можно сесть с билетами в Киев на этот поезд и доехать им в Будапешт, а уже в венгерской столицы пересесть в прямые вагоны в Киев.

"В этих случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется. Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно. Время поездки между Веной и Будапештом – 2,5 часа", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина колеи – именно из-за нее "Укрзалізниця" (УЗ) не может добавить больше международных рейсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!