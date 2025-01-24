Подорожание на 20% и более: что происходит с ценами на хлеб в Украине и чего ждать

В Украине с осени 2024 года стремительно дорожает хлеб. "Социальные" сорта, которые учитываются в официальной статистике, в 2024 году выросли в цене на 20%. Свежеиспеченный хлеб из пекарен подорожал еще заметнее – в январе-2024 килограмм такого продукта в Киеве стоит 100-114 грн. Рассчитывать на удешевление хлеба пока не приходится – цены на пшеницу и муку продолжают повышаться, а введение регулируемых цен слишком дорого обойдется государство и к тому же может усилить общую инфляцию.

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Об этом рассказали обозреватель информационно-аналитического центра "Агро Перспектива" Лариса Гук и аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в эфире "Украинского радио". Так, пшеница и мука в 2024-м году подорожали почти на 100%, что сказалось и на цене хлеба.

При этом Госстат сообщает, что подорожание хлеба было не таким серьезным. Но эта статистика, по словам Гук, не полностью отображает реальность.

"Если брать статистику, то хлеб подорожал на 20%. Но в статистике мы видим только три позиции: хлеб пшеничный из муки высшего сорта, хлеб из муки первого сорта и батон. Но хлебная полочка в магазине гораздо более разнообразна с точки зрения ассортимента. Если брать столицу, то 1 кг килограмм свежеиспеченного хлеба из пекарен при крупных супермаркетах сейчас – 100-114 грн. Багет весом 300 г в начале прошлого года стоил порядка 20 грн, а сейчас 35 грн. И это не 20%", – объяснила специалистка.

Во многом такая динамика связана именно со стоимостью сырья. Для сравнения, за тонна пшеницы в 2023 году стоила в среднем 3500-4500 грн, а уже в 2024-м – 8000-10 000 грн.

Однако, как добавил Гопка, конечная цена на хлеб в Украине зависит не только от стоимости сырья, но и от ряда других факторов. В том числе, это ситуация на мировых рынках, расходы на электроэнергию и так далее. "Где-то 7-9 млн тонн – потребление пшеницы на внутреннем рынке. Цена действительно зависит и от экспортной мощности, и от внутренней переработки", – отметил он.

Гопка напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ логистические пути были перекрыты, Украина не могла продавать зерно в привычных объемах. В результате внутри страны предложение оказалось выше, чем спрос.

"На сегодняшний день мы имеем более или менее активную логистику, что смогло поднять цены на внутреннем рынке, и это повышает стоимость сырья для перерабатывающих комплексов. К примеру, для того чтобы закупить сырье для переработки в муку, мы ориентируемся на внутренние цены, которые складываются от производителя. Увеличение цены на сырьевую пшеницу существует, оно зависит еще и от экспортных мощностей. Другой фактор – переработка сырья, на которую закладывается добавленная стоимость и дополнительные затраты в виде электроэнергии, логистических моментов и т.д. Все это оказывает влияние на формирование цены для конечного потребителя", – объяснил специалист.

По его словам, цены на хлеб выросли, но не так критично, что надо фиксировать цену на государственном уровне. "Цена продукта растет постоянно... Цена макарон год назад составляла 25-30 грн, а сейчас 30-35 грн. Хлеб пшеничный стоил 32 грн., а сейчас 38-40 грн. То есть цены подросли, но не так критично, что нужно фиксировать цену на этот вид продукта. Дотация производителя или потребителя может запустить неконтролируемую инфляцию", – отметил Гопка.

"Если идти таким путем (фиксации цен. – Ред.), то нужно проводить дотационные процессы либо для производителей и переработчиков, либо для конечных потребителей. Когда мы фиксируем цену на пшеницу на ближайший год, производитель хлеба или макарон должен чем-то перекрывать разницу, если рыночная цена будет расти. На сегодняшний день эти потери не за счет чего покрывать, это не заложено в бюджете. Следовательно, фиксирование цены будет скорее отрицательным фактором", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует: цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года. При этом повышение происходит постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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