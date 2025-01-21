Цены на ряд продуктов могут вырасти: к чему готовиться украинцам

Цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года из-за сезонности, инфляции, роста расходов на горючее и последствий войны. Повышение происходит постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. Основными причинами являются инфляция, сезонность, рост акцизов на горючее и война, которая оказывает существенное влияние на аграрный сектор.

Какие продукты подорожают больше всего

Марчук отмечает, что наибольший рост цен будет наблюдаться в сегменте овощей. Это связано с тем, что зимние запасы таких культур, как картофель, морковь, лук и капуста постепенно истощаются, а новый урожай станет доступным только весной.

Кроме овощей, ожидается удорожание хлеба и молочных продуктов. Стоимость хлеба повышается из-за роста цен на топливо, являющегося ключевым фактором в логистике и производстве. Молочные изделия дорожают из-за сезонного уменьшения надоев зимой, что увеличивает дефицит на рынке.

Почему цены растут

инфляция: общая экономическая ситуация в стране, включая рост себестоимости производства, способствует постепенному увеличению цен;

общая экономическая ситуация в стране, включая рост себестоимости производства, способствует постепенному увеличению цен; сезонность: в зимний период запасы продуктов сокращаются, а расходы по их хранению (отопление, логистика) повышаются;

в зимний период запасы продуктов сокращаются, а расходы по их хранению (отопление, логистика) повышаются; акцизы на горючее: с начала 2025 года новые акцизы начали ощутимо влиять на стоимость перевозки продуктов, что прямо сказывается на конечной цене для потребителя;

с начала 2025 года новые акцизы начали ощутимо влиять на стоимость перевозки продуктов, что прямо сказывается на конечной цене для потребителя; война: из-за мобилизации значительная часть рабочей силы в аграрном секторе стала недоступной, что заставляет производителей вкладываться в технику. Это увеличивает общую себестоимость продукции.

Хотя в отдельных сегментах наблюдаются краткосрочные снижения цен, например, на лук или морковь, эксперты предупреждают, что это явление временное. Как только запасы таких продуктов снизятся, их стоимость снова пойдет вверх.

"До нового сезона, когда появятся свежие овощи, фрукты и молочные продукты, значительных снижений цен ждать не стоит", – отмечает Марчук. Повышение цен на продукты будет происходить постепенно:

овощи будут дорожать на 2–3% ежемесячно из-за истощения запасов;

будут дорожать на 2–3% ежемесячно из-за истощения запасов; хлеб и молочные изделия будут расти в цене на 1,5–2% из-за удорожания логистики и сезонного дефицита;

будут расти в цене на 1,5–2% из-за удорожания логистики и сезонного дефицита; к концу марта рост общей стоимости потребительской корзины может достигнуть 10–15%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине массово снижается стоимость лука от местных производителей из-за резкого ухудшения качества прошлогодней продукции и снижения спроса. При этом дефицита на этот овощ не наблюдается, но весной цены могут подскочить.

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