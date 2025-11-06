Поддержка возобновляемой энергетики должна учитывать реальные экономические условия – 'Укрэнерго'

Член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик во время заседания НКРЭКУ отметил, что обеспечение стабильного финансирования возобновляемой энергетики напрямую зависит от реалистичных прогнозов и экономических показателей.

"Мы видим некоторые риски по отдельным статьям, а именно, если бы, по возобновляемой энергетике, и по тому, что корректирующая экономия за предыдущие годы была не заложена в полном объеме. Это, фактически, тот фактор, который нам позволяет рассчитаться по долгам предыдущих периодов", – отметил он.

Юрик подчеркнул, что на состояние расчетов с производителями "зеленой" энергии влияют колебания валютных курсов, объемы потребления электроэнергии и макроэкономические тенденции.

"По валютным курсам, очевидно, это мы должны брать предположение правительства, еврокурс нам очень влияет на наши обязательства по ПСО, по возобновляемой энергетике", – пояснил представитель "Укрэнерго".

Он также напомнил, что компания активно сотрудничает с международными финансовыми партнерами. С начала полномасштабной войны "Укрэнерго" привлекло почти 800 млн евро грантовых средств, что эквивалентно около 40 млрд грн.

"Это фактически замещение того ресурса, который бы мы должны были собрать с рынка", – подчеркнул Юрик, добавив, что компания продолжит работу с Регулятором над уточнением прогнозных показателей и финансовых расчетов.

Ранее председатель Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что размер расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей возобновляемой электроэнергии в 2026 году должен быть увеличен до реального уровня, который обеспечит полное финансирование отрасли.