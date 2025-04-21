Подделывали документы, пока шеф был за границей: в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили помошников нотариуса

Четыре помощника нотариуса в Киеве самовольно совершали нотариальные действия, используя поддельные документы и электронные подписи для оформления договоров. За организованный подлог документов и вмешательство в государственные реестры им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает полиция Киева. Четыре помощника частного нотариуса из Киева, работавших в Шевченковском районе, предстанут перед судом за организацию масштабной незаконной деятельности в период отсутствия своего работодателя.

По информации, пока нотариус находился за границей, его помощники самовольно совершали нотариальные действия – оформляли договоры, доверенности и другие официальные документы. Используя личную электронную цифровую подпись нотариуса, бланки нотариальных действий и официальные печати, фигуранты действовали от его имени в обход закона.

Правоохранители разоблачили преступную схему еще в апреле 2023 года. В ходе обысков в помещении, где работали правонарушители, были изъяты многочисленные документы, печати и бланки, подтверждающие факт подделки. Следствие также выявило несанкционированное вмешательство в государственные информационные системы: Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Единый реестр доверенностей.

Действия злоумышленников квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 – подделка официальных документов и ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 – несанкционированное вмешательство в информационные системы, совершенное организованной группой во время действия военного положения. За совершенное предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с возможностью запрета занимать определенные должности или осуществлять профессиональную деятельность.

В настоящее время досудебное расследование в отношении четырех человек завершено, обвинительный акт передан в суд. В то же время, следствие в части, касающейся самого нотариуса, продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили преступную схему с требованием взяток за проведение экспертной оценки земли и выдачу положительных рецензий. Подозрения объявлены депутату Черкасского облсовета и двум соучредителям компании, систематически предоставлявшей "платные оценки".

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