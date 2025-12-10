Под прикрытием гуманитарки для ВСУ в Украину завозят и продают тысячи автомобилей: расследование

По данным Министерства социальной политики, с декабря 2023 по май 2025 года в Украину было завезено почти сто тысяч – а точнее, 99 107 – автомобилей в качестве гуманитарной помощи Вооруженным силам страны. Причем по крайней мере пять процентов – 4545 из этих авто – вместо ВСУ попали в продажу.

Об этом говорится в расследовании издания независимого антикоррупционного центра NGL media. Причем издание подчеркивает: реальные масштабы торговли "гуманитарными" автомобилями на самом деле больше.

Масштабы хищения

Разоблачили хищения гуманитарных авто довольно просто: в издании сравнили предоставленные данные министерства соцполитики и данные онлайн-площадки по продаже автомобилей AUTO.RIA. Но это далеко не единственная в Украине площадка продажи машин. Сделки по купле-продаже также могут заключать напрямую, без использования маркетплейсов, или просто разбирать такие автомобили на запчасти.

Кроме того, неизвестно, сколько таких авто попало в Украину в 2022 году, потому что тогда действовал льготный режим, по которому были освобождены от налогообложения ввозной пошлиной вообще любые автомобили.

Именно поэтому, отмечает издание вышеприведенные пять процентов – это минимум из хищения завезенных в страну гуманитарных авто для ВСУ.

Кто торгует гуманитаркой для военных

Абсолютное большинство выявленных случаев продажи гуманитарных автомобилей приходятся на благотворительные фонды, хотя бывает, что занимаются этим органы местного самоуправления и военные администрации.

На первом месте – более 190 выявленных в продаже автомобилей – оказалась киевская благотворительная организация "БФ "Любовь Родной Земли". Причем деятельность этого фонда еще в ноябре прошлого года заинтересовала Бюро экономической безопасности, тогда же фонд прекратил завозить автомобили. А в марте этого года его директор Сергей Куля, ранее неоднократно судимый за разбой и наркотики, получил три года условно (по статье о пособничестве в подделке документов).

Также в списке "лидеров" по продаже гуманитарных автомобилей киевский МБФ "Апостола Андрея Первозванного" (188 авто), ровенский благотворительный фонд "Незламність.УА" (182 авто), киевский фонд "Все силы для победы!" (154 авто) и винницкая "Свободная нация" (130 авто).

Как работает схема

Издание на реальном примере описало, как именно "зарабатывают" на авто, предназначенных для военных. Так, в сентябре 2022 года житель Жмеринки Ярослав Банит зарегистрировал в Виннице международный благотворительный фонд "Героям Слава" и начал завозить из Литвы подержанные автомобили, декларируя их как гуманитарную помощь для ВСУ. Однако эти автомобили не передавали в ВСУ, а выставляли на продажу.

Как выяснилось позже, Ярослав Банит только подписывал необходимые для льготного растаможивания документы, получая по 2000 грн за каждый автомобиль. Кто реально зарабатывал на этой схеме – следователи так и не установили.

Банит в итоге получил три года условно, а еще – сотни штрафов за нарушение ПДД, которые поступали почти ежедневно.

Наказывают ли за такое хищение

Продажа любой гуманитарной помощи в Украине запрещена, в законе "О гуманитарной помощи" четко указано, что гуманитарная помощь должна быть адресной и бесплатной. Более того, продажа такой помощи считается достаточно тяжелым преступлением, предусмотренным статьей Уголовного кодекса.

В условиях военного положения, которое действует в Украине, минимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Однако издание констатирует, что не смогло найти в судебном реестре реально суровых приговоров. Дела есть, и их много, но обычно виновники получают условные сроки или штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине правоохранители разоблачили преступную группу, которая действовала в разных регионах страны и успела завладеть 15,5 миллионами гривен, которые были предназначены для нужд воинской части. Сейчас организатору и его сообщнику объявлено о подозрении. Один из фигурантов задержан и помещен в изолятор временного содержания.

