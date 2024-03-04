Почему в Украине пенсионеров могут оставить без выплат: стало известно, как влияет работа

В Украине часть пенсионеров может остаться без выплат. Так, в отдельных случаях работающим гражданам пенсия не прекращается выплачиваться.

Речь идет о тех украинцах, которые вышли на пенсию за выслугу лет. Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда Украины на вопросы одной из пенсионерок.

Так, если гражданин устроился на работу по своей специальности, позволяющей выйти на пенсию за выслугу лет, то на период работы выплаты прекращаются. К примеру, учитель вышел на пенсию за выслугу лет, он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться.

Если гражданин устраивается на работу по другой специальности, не позволяющей выйти на пенсию за выслугу лет, то он будет продолжать получать деньги.

"Я бывший учитель, получаю пенсию за выслугу лет. Сейчас устроилась в общеобразовательной школе на должность ассистента учителя инклюзивного класса. Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?" – задала вопрос пенсионерка. В ПФУ ответили так :

"В вашем случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет не выплачивается".

OBOZ.UA сообщал ранее, что в Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тыс. грн. При этом за три года, с 2021-го по 2023-й, пенсия судьи выросла почти на 30 тыс. грн, тогда как военным пенсионерам прибавили менее 4 тыс. грн.

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