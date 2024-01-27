В Украине судьям пенсии подняли на 30 тыс. грн, а военным прибавили меньше 4 тысяч: ПФУ показал динамику 

В Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тыс. грн. При этом за три года, с 2021-го по 2023-й, пенсия судьи выросла почти на 30 тыс. грн, в то время как военным пенсионерам прибавили меньше 4 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных, которые Пенсионный фонд предоставил в ответ на запрос OBOZ.UA. Так, по состоянию на январь прошлого года в Украине судьям в среднему платили 96,2 тыс. грн (на данный момент пенсия достигает отметки около 100 тыс. грн). Количество судей на пенсии за два года увеличилось с 3538 до 3588 человек.

В то же время пенсия военных увеличилась с 5581,2 до 9463,1 грн с 2021-го по 2023-й. И военные, и судьи имеют право на особые правила начисления пенсий. Однако при этом судьи имеют право на выплату, размер которой в десять раз выше, чем у военных.

Отметим, в то же время в Украине по состоянию на 1 января 2024-го абсолютное большинство пенсионеров получают в среднем менее 4 тыс. грн. Около двух третей всех пенсионеров получают меньше 5 тыс. грн. Судьи - единственная категория пенсионеров, выплаты которых не ограничены 10 прожиточными минимумами.

Как ранее писал OBOZ.UA , в Украине в ближайшее время не будет задержек пенсий, даже если будут проблемы с получением международной помощи. Бюджет ПФУ формируется за счет взносов с зарплат украинцев.

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