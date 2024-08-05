По всему миру рухнули цены на ключевой продукт: какая причина

Цена на сахар упала до самого низкого уровня с октября 2022 из-за распродажи на мировых рынках и увеличения поставок из Бразилии. Перспективы увеличения производства в Индии также улучшают предложение сахара на рынке.

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Об этом пишет Bloomberg. Стоимость контрактов на сахар-сырец упала на 2,5%, достигнув 17,64 центов за фунт (0,45 кг). Это произошло на фоне распродаж на мировых рынках и увеличения предложения от основных производителей.

Бразилия, крупнейший в мире производитель сахара, экспортировала около 20 миллионов тонн сахара с начала года по июль, что на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По словам ведущего аналитика Covrig Analytics Клаудиу Коврига, рынок может оставаться под давлением из-за большого объема бразильских спотовых поставок и решения инвесторов оставаться короткими.

Темпы экспорта могут приостановиться с ноября по декабрь или даже раньше, если сезон дождей начнется вовремя в октябре. Это может повлиять на объемы поставок сахара из Бразилии, но пока рынок сохраняет положительные ожидания по поводу предложения.

Индия, второй по величине производитель сахара-сырца, также готовится увеличить производство благодаря благоприятному сезону муссонных дождей. По данным Метеорологического департамента Индии, количество дождей на протяжении лета на 6% превышает норму, что создает благоприятные условия для увеличения урожая сахарного тростника.

Падение цен на сахар-сырец произошло на фоне всеобщего падения мировых акций. Рынки переживают период нестабильности, и инвесторы пытаются минимизировать риски, что также влияет на цену сахара.

Согласно Клаудиу Ковригу, решение фондов оставаться короткими также оказывает давление на рынок. Это означает, что инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен, что может повлечь за собой дополнительные распродажи и еще большее падение стоимости контрактов на сахар.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фондовый рынок в США открылся 5 августа в красной зоне, поддержав глобальный тренд. На этом фоне стоимость самых дорогих компаний мира – Nvidia и Apple – снижается на сотни миллиардов долларов. Падение уже составляет 14 и 8% соответственно.

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