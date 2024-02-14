По старым ценам жилье больше не снять: по всей Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир

За последнее время стоимость аренды 1-квартир изменилась по всей Украине. При чем, неоднородно – в некоторых регионах цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего с декабря-2023 по январь-2024 стоимость съема жилья увеличилась в Черновицкой области – сразу на 12,36%.

За ней следует Кировоградская область. Там, рассказали OBOZ.UA аналитики крупного профильного маркетплейса, за месяц арендовать "однушки" стало дороже на 10,71%.

Также снимать такое жилье стало дороже в Черниговской области – на 5,4%. А кроме того, в:

Запорожской – 4,91%;

Киевской – 3,93%;

Харьковской – 2,63%;

Житомирской – 2,31%;

Ивано-Франковской – 2,04%;

городе Киеве – 1,25%;

Хмельницкой области – 0,04%.

Где цены снизились

В то же время, в ряде регионов цены снизились. Больше всего, в Волынской области – на 17,99%. А также:

Сумской – на 13,63%;

Полтавской – 13,49%;

Херсонской – 10,71%.

Сколько стоит аренда 1-компантной квартиры

В целом же стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине колеблются от средних 2 500 до 16 663 грн. Дешевле всего снимать такое жилье в Херсонской области – в среднем 2 500 грн. А также:

Сумской – 3 910 грн;

Николаевской – 5 133 грн;

Черновицкой – 6 000 грн;

Харьковской – 6 166 грн;

Тернопольской – 6 197 грн;

Черниговской – 6 499 грн.

Самые высокие же цены установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:

Львовской области – 14 390 грн;

Днепропетровской – 13 093 грн;

Закарпатской – 12 388 грн.

При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей – как высоких, так и низких. К примеру, в том же Киеве можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 30 400 грн, и за 5 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, за последний месяц на вторичном рынке украинской недвижимости изменилась и стоимость 1-комнатных квартир. И изменения эти также неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

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