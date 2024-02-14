По старым ценам жилье больше не снять: по всей Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир
За последнее время стоимость аренды 1-квартир изменилась по всей Украине. При чем, неоднородно – в некоторых регионах цены выросли, а в других снизились. Так, больше всего с декабря-2023 по январь-2024 стоимость съема жилья увеличилась в Черновицкой области – сразу на 12,36%.
За ней следует Кировоградская область. Там, рассказали OBOZ.UA аналитики крупного профильного маркетплейса, за месяц арендовать "однушки" стало дороже на 10,71%.
Также снимать такое жилье стало дороже в Черниговской области – на 5,4%. А кроме того, в:
- Запорожской – 4,91%;
- Киевской – 3,93%;
- Харьковской – 2,63%;
- Житомирской – 2,31%;
- Ивано-Франковской – 2,04%;
- городе Киеве – 1,25%;
- Хмельницкой области – 0,04%.
Где цены снизились
В то же время, в ряде регионов цены снизились. Больше всего, в Волынской области – на 17,99%. А также:
- Сумской – на 13,63%;
- Полтавской – 13,49%;
- Херсонской – 10,71%.
Сколько стоит аренда 1-компантной квартиры
В целом же стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине колеблются от средних 2 500 до 16 663 грн. Дешевле всего снимать такое жилье в Херсонской области – в среднем 2 500 грн. А также:
- Сумской – 3 910 грн;
- Николаевской – 5 133 грн;
- Черновицкой – 6 000 грн;
- Харьковской – 6 166 грн;
- Тернопольской – 6 197 грн;
- Черниговской – 6 499 грн.
Самые высокие же цены установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:
- Львовской области – 14 390 грн;
- Днепропетровской – 13 093 грн;
- Закарпатской – 12 388 грн.
При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей – как высоких, так и низких. К примеру, в том же Киеве можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 30 400 грн, и за 5 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, за последний месяц на вторичном рынке украинской недвижимости изменилась и стоимость 1-комнатных квартир. И изменения эти также неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!