По старым ценам больше не купить: как переписали стоимость бензина на АЗС

В Украине наблюдается увеличение стоимости бензина А-95. К примеру, за последние сутки он подорожал на 6 коп./л – и 13 февраля стоит на АЗС в среднем 50,91 грн/л. А вот с 7-го числа подорожание составило уже более заметные 18 коп./л.

Впрочем, отметили аналитики Enkorr, общий рост цен происходит за счет лишь нескольких сетей АЗС среднего и низшего ценового диапазона. Так, по их данным, с 12 по 13 февраля цены выросли лишь в трех сетях. Это:

Авіас на 50 коп./л, до 49,01 грн/л;

KLO на 30 коп./л, до 51,99 грн/л;

Mango на 48 коп./л, до 50,09 грн/л.

В остальных же сетях за сутки изменений стоимости ресурса не произошло.

Сколько стоит бензин на АЗС

В целом же, отмечается, в сетях АЗС банзин А-95 продают по 47,49-56,99 грн/л.Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,5 грн/л.

Дешевле всего ресурс стоит в сети Маркет – 47,49 грн/л. А кроме того:

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л;

Укр-Петроль – 48 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,06 грн/л.

Самые высокие цены выставили в сети SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 53,85 грн/л;

Neftek – 52,99 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на автотопливо

В то же время, Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году цены на автомобильное топливо в Украине могут вырасти. Причина – подорожание нефти на мировых рынках, ожидаемое весной.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – рассказали в регуляторе.

Впрочем, подчеркивается, расти в течении всего 2024 года цены на автотопливо не будут. Ведь, ожидается, что после подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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