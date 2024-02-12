АЗС отменят текущие цены на автотопливо: в НБУ раскрыли, чего ожидать украинцам

В 2024 году цены на автомобильное топливо в Украине могут вырасти. Причина – подорожание нефти на мировых рынках, ожидаемое весной.

Об этом сообщили в НБУ. Отметив: прогнозируется, что дорожать топливо будет быстрее, чем ожидалось ранее.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, расти в течении всего 2024 года цены на автотопливо не будут. Ведь, ожидается, что после подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Как подорожания автотоплива скажется на ценах на другие товары

В то же время, признали в регуляторе, повышение цен на топливо отразится и на других сферах. В частности, отмечается, "это будет иметь косвенное проинфляционное влияние" на стоимость:

транспортных услуг;

отдельных товаров.

Автогаз в Украине постоянно дешевеет

Тем временем,за прошлую рабочую неделю (5-9 февраля) цены на автогаз в Украине снизились сразу на 52 коп./л – и 9 февраля составили средние 26,78 грн/л. С начала месяца же стоимость ресурса снизилась еще больше – на 62коп./л: 1-го числа автогаз на АЗС стоил в среднем 27,37 грн.

Вообще же последний раз автогаз дорожал, по данным аналитиков, 30 ноября 2023 года. Тогда, по данным Консалтинговой группы "А-95", его стоимость увеличилась на 8 коп. по сравнению с предыдущим днем – до средних 36,74 грн/л. 1 декабря она осталась на том же уровне, после чего началось удешевление ресурса, которое продолжается по сей день.

В то же время нынешнее снижение стоимости автогаза, видимо, не окончательное. Как объяснил эксперт по топливу Александр Сиренко, цены могут опустится гораздо ниже.

По его словам, в нынешних условиях стабильности рынка цены на автогаз должны двигаться до 25 грн/л – когда наценка к оптовой стоимости составит 3 грн. Но даже если наценка составит 5 грн, розничная цена, по мнению эксперта, не должна превысить 27 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!