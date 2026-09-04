"Плюс" 20% за неделю: в Украине начали стремительно дорожать арбузы

В Украине в первые дни сентября заметно дорожают арбузы. Закупочные цены, по которым фермеры отгружают товар, уже составляют 5-12 грн/кг, что сразу на 20% выше, чем неделю назад. Розничная стоимость в супермаркетах колеблется в пределах от 10,9 до 20 грн за килограмм, а на оптово-розничных рынках – 9-15 грн/кг. Вскоре эти цены также могут пойти вверх с учетом ситуации в оптовом сегменте.

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Как объяснили аналитики EastFruit, рост цен связан с дисбалансом спроса и предложения на рынке. Учитывая завершение сезона, арбузов стало меньше, а активно покупать их не перестают.

"После завершения сезона реализации средних сортов предложение арбузов резко сократилось, поскольку у многих украинских производителей бахчевых культур в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов. В то же время спрос на продукцию в течение последних двух недель продолжает стремительно расти", – отметили аналитики.

Тем не менее, даже несмотря на резкое подорожание в годовом измерении цены на арбузы снизились. По состоянию на 4 сентября они стоят в среднем на 27% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Поздние арбузы в Украине: какие цены в супермаркетах и на рынках

По результатам мониторинга OBOZ.UA, арбузы в рознице по состоянию на 4 сентября продаются в среднем по 16,3 грн/кг. В целом в крупнейших сетях супермаркетов цены варьируются в диапазоне от 10,9 до 20 грн/кг:

"АТБ" – 14,9 грн/кг;

"Сильпо" – 20 грн/кг;

"Новус" – 18,99 грн/кг (речь идет о сортовом арбузе по акционной цене, обычных арбузов в наличии нет);

"Варус" – 10,9 грн/кг (по акции);

"Метро" – 16,54 грн/кг.

Более низкие цены можно найти на рынках. Например, на оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве минимальная цена на арбузы составляет уже 8 грн/кг, максимальная – 10 грн/кг. В качестве наиболее распространенной цены на огурцы рынок указывает 9 грн/кг. На львовском "Шувар" арбузы, напротив, продают по "супермаркетной" цене – в среднем 14,5 грн/кг.

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