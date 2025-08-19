Нажили более 8 млн грн на закупках в морском порту: в Одесской области разоблачена преступная схема

В Украине разоблачили схему хищения в морском порту в Одесской области, где чиновники вместе с бизнесменом организовали закупку техники по завышенной цене. В результате махинаций государство потеряло более 8 миллионов гривен, а причастным грозит до шести лет заключения и запрет занимать руководящие должности.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. По документам, предприятию были необходимы два телескопических погрузчика для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в порту.

Техника должна была использоваться для перемещения контейнеров, сыпучих материалов и тяжелого оборудования. Однако должностные лица подали в тендерный комитет искусственно завышенные показатели стоимости, после чего предприятие заключило договор на почти 20 миллионов гривен.

Экспертиза показала, что реальная цена двух машин составляла около 12 миллионов гривен, а разница в более 8 миллионов была фактически растрачена. Схему разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурораи при оперативном сопровождении СБУ в Одесской области.

Во время обысков в квартирах подозреваемых и в офисах предприятий была изъята финансово-хозяйственная документация и другие доказательства, это позволило подтвердить факт злоупотребления и растраты. Подозрения объявлены:

руководителю государственного предприятия;

двум руководителям его структурных подразделений.

Их действия квалифицированы по статьям, служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УКУ) и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ). Санкции по этим статьям предусматривают до 6 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение трех лет.

Досудебное расследование продолжается. Следователи работают над установлением других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший руководитель частной энергетической компании в Черкасской области организовал масштабную схему по хищению газа. Он незаконно отобрал природный газ прямо из газотранспортной системы, в результате чего государственному предприятию был нанесен ущерб на более 251 млн грн.

