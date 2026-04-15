Планы украинцев на отпуск могут резко измениться: в Европе обостряется авиакризис из-за дефицита топлива

Европейские авиакомпании предупреждают о возможном дефиците авиатоплива уже в ближайшие недели из-за глобального энергокризиса, что может привести к сокращению рейсов и подорожанию билетов. Отмечается, что это создает риск для летнего туристического сезона, когда путешественникам, вероятно, придется менять свои планы.

Европа последние десятилетия постепенно сокращала собственное производство нефтепродуктов из-за снижения внутреннего спроса, экологических требований и конкуренции со стороны других регионов.

В результате регион стал критически зависимым от импорта топлива. Ситуацию резко осложнили два больших фактора:

сокращение поставок российского газа после вторжения России в Украину в 2022 году;

обострение конфликта на Ближнем Востоке, что повлияло на логистические маршруты и поставки нефти.

Особенно чувствительным оказался рынок авиационного топлива, ведь около 75% его импорта Европа получала с Ближнего Востока. Из-за перебоев в поставках нефтеперерабатывающие заводы в Азии вынуждены были уменьшить объемы производства. Тем самым, это создало дополнительную конкуренцию за сырье и еще больше подтолкнуло цены вверх.

По данным рынка, цена авиационного топлива в Европе достигала пика около 1800 долларов за тонну, а впоследствии снизилась до примерно 1450 долларов. Однако даже эти уровни остаются критически высокими для авиакомпаний. Запасы топлива в регионе быстро сокращаются, а новые поставки становятся все более дорогими и менее стабильными.

Европейская инфраструктура авиаперевозок уже готовится к кризисным сценариям. Представители аэропортов предупреждают, что системный дефицит топлива может возникнуть в течение нескольких недель. Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что приостановка части рейсов может стать неизбежной. Компания уже рассматривает сценарии:

сокращение полетной программы до 5%;

вывод из эксплуатации менее эффективных самолетов;

оптимизацию маршрутов.

В то же время другие перевозчики, в частности easyJet, предупреждают о возможном росте цен на билеты после исчерпания хеджированных запасов топлива. Больше всего последствия кризиса могут ощутить обычные путешественники. Авиакомпании предупреждают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации возможны повышение стоимости билетов и изменения или отмена части летних маршрутов.

Фактически это означает, что европейцам, которые планировали отпуск за границу, возможно, придется корректировать свои планы или закладывать значительно больший бюджет на путешествия. Ассоциация авиакомпаний Европы обратилась к руководству Европейского Союза (ЕС) с требованием срочных мер.

В частности, мониторинга поставок топлива, а также возможного временного снижения налоговой нагрузки на авиацию. В долгосрочной перспективе рассматриваются решения по развитию производства экологического авиатоплива и стимулированию нефтеперерабатывающих заводов.

Однако эксперты отмечают, что такие меры не дадут быстрого эффекта, а значит, летний сезон 2026 года остается под вопросом. И хотя крупные перевозчики частично защищены долгосрочными контрактами, большинство компаний остаются уязвимыми к колебаниям рынка.

