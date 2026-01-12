Планировать пересадки нужно с запасом в 4 часа: поезда в Украине массово опаздывают

Поезда "Укрзалізниці" до сих пор курсируют с задержками – больше всего опаздывают рейсы на международных направлениях и дальние внутренние сообщения, в частности Киев – Будапешт, Киев – Вена, Хелм – Днепр, Харьков – Одесса и Пшемысль – Харьков. Обо всех изменениях пассажиров информируют через мобильное приложение и push-оповещения, а на вокзалах организованы бесплатные залы ожидания, "пункты несокрушимости" и помощь дежурных.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В случае угрозы пассажирские поезда при необходимости направляют альтернативными, более безопасными маршрутами.

Такие решения означают более длительное время в пути, однако позволяют сохранить жизнь и здоровье пассажиров. По словам железнодорожников, ситуацию осложняют и погодные условия, и задержки на границах, и ограничения в энергосистеме, но движение не прекращается. В "Укрзалізниці" не скрывают, что из-за использования объездных маршрутов задержки сохранятся и в дальнейшем.

Для оперативного информирования пассажиров задействованы все доступные каналы. В мобильном приложении "Укрзалізниці" работает онлайн-табло с актуальным статусом поездов. Дополнительно функционирует портал uz-vezemo, где публикуются обновления по движению.

Пассажирам, которые уже имеют билеты, присылают индивидуальные push-уведомления с прогнозом задержки, информацией о пересадках, автобусных трансферах и международных стыковках. В компании советуют проверить, включены ли уведомления в приложении, чтобы не пропустить важные обновления.

На время морозной погоды и задержек все платные залы ожидания для пассажиров с билетами сделали бесплатными. "Пункты несокрушимости" уже функционируют более чем на 100 вокзалах.

Отдельное внимание уделено международным рейсам. Например, в Холме накануне возникла сложная ситуация, ведь поезд задержался на границе, а вокзал находится в состоянии реконструкции, что ограничило возможности для обогрева и информирования. После переговоров с польской стороной проблему отработали – сейчас разворачивают дополнительные локации для комфортного ожидания в тепле и консультаций пассажиров.

В случаях, когда поезда прибывают после комендантского часа, вместе с местными властями организуют подвоз автобусами. Также достигнуты договоренности с польскими коллегами об автобусной "подстраховке" международных стыковок.

Из-за нестабильного графика в ближайшие дни, как минимум до 22 января – момента запуска обновленного расписания с учетом безопасных маршрутов, пассажирам советуют планировать пересадки с запасом в 3-4 часа. Это позволит избежать срывов путешествий в случае дополнительных задержек. По состоянию на сейчас больше всего задерживаются такие поезда:

№93/94 Харьков-Пасс. – Хелм (+2:02);

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы (+2:20);

№49/50 Трускавец – Киев-Пасс. (+2:20);

№29/30 Ужгород – Киев-Пасс. (+0:55);

№9/10 Киев-Пасс. – Будапешт-Келети (+5:06);

№749/750 Киев-Пасс. – Вена-Западная (+4:21);

№119/120 Хелм – Днепр-Главный (+3:58);

№7/8 Харьков-Пасс. – Одесса-Главная (+3:29);

№7/8 Черновцы – Киев-Пасс. (+1:05);

№63/64 Пшемысль Главный – Харьков-Пасс. (+3:13);

№111/112 Львов – Изюм (+3:13);

№93/94 Хелм – Харьков-Пасс. (+3:08);

№113/114 Харьков-Пасс. – Ужгород (+3:01);

№51/52 Пшемысл-Главный – Киев-Пасс. (+2:43);

№31/32 Пшемысль-Главный – Запорожье-1 (+2:41);

№47/48 Барвенково – Чоп (+2:32);

№103/104 Барвенково – Львов (+2:32);

№9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пасс. (+2:20);

№113/114 Ужгород – Харьков-Пасс. (+2:11);

№31/32 Запорожье-1 – Пшемысль-Главный (+2:10);

№715/716 Пшемысль-Главный – Киев-Пасс. (+1:59).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на системные попытки России разрушить ключевую инфраструктуру Украины, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего за год услугами "Укрзализныци" воспользовались 28 млн пассажиров.

